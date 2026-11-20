Nuova rapina a mano armata, questa sera, ai danni di una gioielleria all’interno del centro commerciale ‘Le Vigne’ di Castrovillari.

Si tratta del secondo colpo subito dal punto vendita in poco più di cinque mesi.

Secondo una prima ricostruzione almeno tre persone armate e con il volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio mettendo a segno un’azione rapida. Dopo aver infranto le vetrinette espositive, preso monili d’oro e preziosi, si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

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Le indagini

Non si esclude che ad attenderli all’esterno del centro commerciale ci fosse un complice a bordo di un’auto per agevolare la fuga. Il bottino è in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari che hanno avviato le indagini. I militari stanno già visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia interni alla gioielleria sia dell’intera struttura commerciale, per cercare elementi utili a identificare i responsabili. Lo scorso 17 giugno la stessa gioielleria era già stata bersaglio di un raid analogo: intorno a mezzogiorno cinque rapinatori a volto coperto avevano fatto irruzione fracassando le vetrine e portando via vari gioielli.

Fonte: Ansa Calabria