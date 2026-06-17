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Calabria, rapina a mano armata in un centro commerciale: 5 persone in fuga

Poco dopo mezzogiorno cinque persone, con il volto coperto, hanno fatto irruzione all'interno di una gioielleria fracassando le vetrinette e prelevando i gioielli che vi erano contenuti

17 Giugno 2026 - 14:34 | Comunicato stampa

carabinieri ()

Rapina a mano armata presso la gioielleria all’interno del centro commerciale ‘Le Vigne’ di Castrovillari.

Poco dopo mezzogiorno cinque persone, con il volto coperto, hanno fatto irruzione all’interno della gioielleria fracassando le vetrinette e prelevando i gioielli che vi erano contenuti. Un’azione – secondo quanto si è appreso – fulminea e portata a termine in pochissimo tempo. I cinque si sono coperti la fuga utilizzando alcuni estintori presenti. Il totale della refurtiva è ancora in via di quantificazione.

Indagini in corso al centro commerciale Le Vigne

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e gli agenti del Commissariato di Polizia che hanno iniziato a fare tutti i rilievi del caso. Le indagini vengono svolte dai Carabinieri della compagnia di Castrovillari che procederanno anche all’analisi delle immagini sia delle telecamere presenti nella gioielleria sia di quelle poste nel centro commerciale.

Fonte: Ansa Calabria

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