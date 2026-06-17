La Polizia penitenziaria scova droga e due cellulari nel carcere di Rossano

Ieri sera nel carcere di Rossano gli agenti della Polizia penitenziaria hanno rinvenuto nei bagni del reparto alta sicurezza, nascosti nello scarico, circa 290 grammi di hashish e due telefoni cellulari.

“Ai colleghi di Rossano le nostre congratulazioni per il brillante lavoro che svolgono – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – in difesa della sicurezza collettiva e della legalità, nonostante la carenza di personale e di risorse di ogni genere”.