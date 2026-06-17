Occhiuto: ‘In Calabria il costo dell’energia dovrebbe essere più basso’

“La Calabria deve poter beneficiare di un costo dell’energia più basso rispetto ad altre aree del Paese, perché produce molta energia da fonti rinnovabili, e utilizzare questo vantaggio per attrarre investimenti e sviluppo”.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al Forum energia promosso da Legambiente Calabria alla Cittadella regionale.

I prezzi dell’energia su base zonale

“Dal primo gennaio 2025 i prezzi dell’energia dovrebbero essere definiti su base zonale e la Calabria, essendo una zona autonoma, dovrebbe pagare l’elettricità molto meno di quanto avviene oggi”, ha osservato. “Questo consentirebbe non solo di ridurre i costi per famiglie e imprese, ma anche di attrarre nuovi investimenti produttivi sul territorio”.

“È una battaglia che continuerò a portare avanti anche insieme ad altri presidenti delle regioni meridionali”, ha aggiunto, senza escludere iniziative nelle sedi istituzionali competenti.

Il progetto del rigassificatore di Gioia Tauro

Nel corso del confronto si è parlato anche del progetto del rigassificatore di Gioia Tauro. Occhiuto ha confermato l’interesse della Regione per la realizzazione della cosiddetta piastra del freddo, considerata strategica per favorire la nascita di un polo agroindustriale nell’area portuale.

“Il nostro interesse è legato soprattutto alla possibilità di creare un distretto dell’agroindustria a Gioia Tauro”, ha spiegato. “Nelle prossime settimane incontrerò i vertici di Snam per verificare eventuali sviluppi del progetto”.

Fonte: Ansa Calabria