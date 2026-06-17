Il tributo di Montecitorio a Cannizzaro: applausi in Aula per il sindaco di Reggio
La presenza di Cannizzaro a Roma, nei giorni decisivi per il futuro della Reggina, non può che far pensare anche al club amaranto....
17 Giugno 2026 - 12:11 | Redazione
La prima volta alla Camera dei Deputati da sindaco di Reggio Calabria non è passata inosservata per Francesco Cannizzaro.
Durante i lavori dell’Aula di Montecitorio, il deputato di Forza Italia è stato accolto da un lungo applauso dei colleghi, nel momento in cui ha fatto ingresso tra gli scranni dopo l’elezione a primo cittadino della città dello Stretto.
Gli applausi dell’Aula per Cannizzaro
La scena è stata condivisa dallo stesso Cannizzaro attraverso una storia pubblicata sui social. Nel video si vede l’Aula salutare il neo sindaco di Reggio Calabria con un applauso spontaneo, accompagnando il suo ingresso e il suo ritorno tra i banchi parlamentari.
Un momento breve, ma dal forte valore simbolico. Montecitorio ha tributato così un saluto istituzionale al deputato azzurro, oggi chiamato anche alla guida di Palazzo San Giorgio.
La prima volta da sindaco tra gli scranni
Per Cannizzaro si tratta della prima presenza alla Camera dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria. Un passaggio politico significativo, in questa fase che lo vede coinvolto in contemporanea nella doppia veste: da un lato l’impegno parlamentare, dall’altro la responsabilità amministrativa alla guida della città.
Gli applausi dell’Aula rappresentano un riconoscimento arrivato nel luogo in cui Cannizzaro ha costruito una parte importante del suo percorso politico nazionale, peraltro lo stesso luogo dal quale ha annunciato ufficialmente la volontà di scendere in campo da candidato sindaco alle comunali reggine.
Il tributo di Montecitorio arriva in un momento importante, con il nuovo sindaco impegnato in questi giorni nella formazione della Giunta. La presenza di Cannizzaro a Roma, nei giorni decisivi per il futuro della Reggina, non può che far pensare anche al club amaranto.
Il sindaco nella sua trasferta nella Capitale incontrerà anche il collega Claudio Lotito, secondo indiscrezioni ad un passo dal rilevare la Reggina?
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