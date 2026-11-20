Dallo scorso 22 ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sta ospitando la mostra internazionale “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”, a cura di Alfonsina Russo, Nikolaos Stampolidis, Roberta Alteri, Alessio De Cristofaro e Fabrizio Sudano.

Dopo la prima tappa al Museo dell’Acropoli di Atene, l’esposizione – curata dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVA), e realizzata dall’Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP), nell’ambito del Piano Olivetti per la cultura – è arrivata al MArRC per proporre un viaggio attraverso la lunga storia dell’arte greca in Italia, dalla tarda età del Ferro fino al Novecento.

Adesso “Ispirazioni” si arricchisce di un ricco programma di eventi denominato “RITORNI. Le vite dell’arte greca nel Mediterraneo”, sostenuto dall’ IC-VEPP, quale articolazione organizzativa del DiVA, realizzato dal MArRC con la direzione artistica affidata all’Associazione Culturale Arti Visive – ACAV.

Il programma di eventi si inserisce nell’ambito delle attività di Public Program promosse dal Ministero della Cultura attraverso il Piano Olivetti per la Cultura, con l’obiettivo di ampliare le occasioni di partecipazione, favorire il dialogo tra patrimonio culturale e coinvolgere pubblici diversi attraverso linguaggi, esperienze e forme di espressione interdisciplinari. Un percorso che affianca e arricchisce la fruizione della mostra, estendendone i temi oltre lo spazio espositivo e rafforzando il rapporto tra museo, territorio e comunità.

Il concept di “RITORNI. Le vite dell’arte greca nel Mediterraneo” si lega a doppio filo alla mostra che riunisce opere dell’arte greca presenti in Italia e riporta l’attenzione sulla Magna Grecia. Da qui il programma allarga lo sguardo al Mediterraneo, lo specchio di mare su cui si affacciano culture diverse che nei secoli si sono incontrate, intrecciate e contaminate. Teatro, musica, danza, letteratura, incontri, installazioni e laboratori per bambini e ragazzi seguono questi intrecci attraverso l’arte e li rileggono con i linguaggi di oggi in un programma articolato di eventi gratuiti su prenotazione.

Si parte sabato 21 novembre

A inaugurare il programma di “RITORNI. Le vite dell’arte greca nel Mediterraneo”, sabato 21 novembre alle ore 17:30, sarà il festival letterario del noir “Miti e misteri al MArRC”, ideato e condotto dalla giornalista Cristina Marra: tre scrittori di gialli, Elena D’Agostino, Massimiliano Virgilio, Silio Bozzi, portano al museo il mito o il mistero che abita i loro romanzi. Domenica 22 verrà inaugurata l’installazione dell’artista palermitano Giacomo Rizzo: la scultura contemporanea entra nel perimetro del Museo. Sempre nella giornata di domenica 22, Piazza Paolo Orsi ospiterà il progetto artistico-performativo Blink Circus Imaginarium di Lorenzo Mastroianni, in cui convivono performance, teatro e installazione.

Gli appuntamenti di dicembre

Gli appuntamenti successivi avranno luogo domenica 6 dicembre: dapprima con il talk (ore 16) a cura della redazione de ICalabresi.it sul tema della xenia, l’ospitalità come dovere sacro nella progettazione e rimodulazione urbanistica della città moderna, seguito da “La macchina e il vento” (ore 17:30), performance multidisciplinare che reinterpreta le immagini del Futurismo attraverso musica, danza e arti visive con Luca Ciarla (violino, voce, elettronica), Gisela Fantacuzzi (danza e coreografia), Keziat (video art), Edoardo Saolini (voce, chitarra, tastiere) e Ludovico Saolini (basso, sintetizzatori, voce).

L’8 e 23 dicembre, alle ore 16, si terranno dei laboratori creativi per bambini (il primo) e per ragazzi (il secondo), a cura di Galileo Editore. La stessa casa editrice sarà protagonista giovedì 14 gennaio 2027 di un laboratorio di scrittura creativa rivolto ai ragazzi.

Nella giornata di martedì 8 dicembre Piazza Paolo Orsi sarà animata dallo spettacolo dei buskers, gli artisti di strada, mentre sabato 12 vedrà in scena “Trame. La via mistica dell’anima”, performance di danza sufi e musica dal vivo con il Gruppo Vazhik, le musiche di Biagio Accardi, le coreografie e la performance dell’artista iraniano Hadi Habibnejad.

Il sabato successivo, 19 dicembre, la facciata del MArRC prospiciente su Piazza De Nava diventerà una grande tela su cui sarà proiettato “Terzo paradiso”, il segno-simbolo dell’artista Michelangelo Pistoletto, mentre Piazza Paolo Orsi ospiterà la performance Continuity fluid di Angela Tiesi.

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Il programma di “RITORNI. Le vite dell’arte greca nel Mediterraneo” proseguirà mercoledì 23 dicembre (ore 20:30) con “La fuga di Pitagora lungo il percorso del Sole”, spettacolo di teatro e musica di Ernesto Orrico (attore) e Massimo Garritano (musiche) su testo di Marcello Walter Bruno. E ancora il giorno di Santo Stefano, allo stesso orario, con il concerto della pianista, cantante e compositrice tedesca Olivia Trummer, in tour per presentare il suo nuovo album “Like Water”.

Il 2026 si chiuderà con un doppio appuntamento, martedì 29 dicembre: prima con “Cercando Persefone”, laboratorio teatrale con Irene Polimeni (ore 16), e a seguire con la performance letteraria di Daniel Cundari, “Kalokagathìa”.

Gli appuntamenti di gennaio e la chiusura

Doppio appuntamento anche all’inizio del nuovo anno: domenica 3 gennaio 2027 si terrà prima un laboratorio di innovazione sociale a cura della Coop. Mare (ore 16), seguito da “Clitennestra”, spettacolo teatrale della compagnia Dracma. Sabato 9 gennaio, alle ore 18, verrà invece presentato il volume “In-canto Lapidum” di Armando Rossi con intermezzi del Coro Aura Artis; giovedì 14 (ore 17:45) Piazza Paolo Orsi ospiterà la performance di teatro-danza “Immigration”, nata come omaggio al poeta calabrese Franco Costabile, a cura della Scuola di Recitazione della Calabria diretta da Walter Cordopatri.

L’evento di chiusura di “RITORNI. Le vite dell’arte greca nel Mediterraneo” si svolgerà nel pomeriggio di sabato 23 gennaio 2027, alle ore 17:00, con il concerto della violoncellista irlandese Naomi Berrill.