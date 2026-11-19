"Ad oggi, dobbiamo constatare che la situazione non è migliorata, ma per certi aspetti è addirittura peggiorata"

Situazione sempre più delicata in casa Enna Calcio. La squadra gialloverde ha deciso di sospendere gli allenamenti a causa delle difficoltà economiche, logistiche e organizzative denunciate dai calciatori.

Enna, lo sfogo del capitano Gabrieli

A farsi portavoce dello spogliatoio è stato il capitano Niccolò Gabrieli, che ha ricostruito quanto accaduto negli ultimi tre mesi, dal passaggio societario da Travagin alla nuova gestione. Una situazione definita ormai insostenibile dal gruppo. Secondo quanto riferito dal capitano, i calciatori non avrebbero percepito gli stipendi, sostenendo personalmente alcune spese e attendendo risposte dalla proprietà. La decisione di interrompere gli allenamenti apre una fase di grande incertezza sul futuro della squadra siciliana, protagonista del girone I del campionato di Serie D.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal capitano Gabrieli, a nome dell’intera squadra, al collega Pascal Desiato.

“A nome mio Niccolò Gabrieli, in qualità di capitano, e di tutti i miei compagni, comunico che da oggi la squadra dell’Enna Calcio ha deciso di sospendere gli allenamenti, perché non sussistono più le condizioni necessarie per poter proseguire regolarmente l’attività sportiva.

Dopo il passaggio societario da Travagin alla nuova gestione, avevamo riposto grandi speranze in un cambiamento che potesse finalmente portare serenità, stabilità e tranquillità all’ambiente. Purtroppo, ad oggi, dobbiamo constatare che la situazione non è migliorata, ma per certi aspetti è addirittura peggiorata. Da tre mesi viviamo una condizione di grande difficoltà, che non riguarda soltanto l’aspetto economico, con stipendi mai percepiti, ma anche le necessità più elementari: abbigliamento sportivo, alloggi, vitto, organizzazione degli spostamenti e gestione quotidiana della squadra.

Abbiamo affrontato sacrifici di ogni genere, utilizzando anche le nostre automobili per raggiungere gli allenamenti e le trasferte, anticipando continuamente spese personali e cercando, nonostante tutto, di onorare la maglia e gli impegni sportivi. Non è più possibile chiedere ai ragazzi di continuare a sostenere economicamente una situazione che non dipende da loro.

Siamo consapevoli delle nostre responsabilità e non ci sottraiamo ad esse. Tuttavia, anche la dignità dei calciatori ha un limite. Abbiamo sentito parlare di nuovi possibili ingressi societari e di ulteriori soluzioni, ma fino ad oggi le promesse ricevute, sia dalla precedente che dall’attuale gestione, non hanno trovato riscontri concreti.

Per queste ragioni, abbiamo deciso di fermarci. Non possiamo continuare a rincorrere quotidianamente problemi e difficoltà che avrebbero dovuto essere risolti da tempo. Tutto ciò che abbiamo vissuto in questi mesi sarà opportunamente documentato nelle sedi competenti.

Non è una scelta contro l’Enna Calcio, contro la città o contro i suoi tifosi. È una scelta dettata dalla necessità di tutelare la nostra dignità, il nostro lavoro e i nostri diritti”.