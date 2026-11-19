Pentito del caso Hydra: ‘Sindaci in rapporti stretti con mafie in Lombardia’
Le dichiarazioni del pentito Bernardo Pace sui presunti rapporti tra mafia e politica in Lombardia
19 Novembre 2026 - 19:20 | di Redazione
Udienza del processo a carico di oltre 40 imputati per il caso Hydra su alleanza tra le mafie presso Palazzo di Giustizia a Milano, 23 settembre 2026. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Un ex sindaco di Abbiategrasso, nel Milanese, che avrebbe fatto parte “della famiglia” di “zio Paolo”, ossia Paolo Aurelio Errante Parrino, presunto boss di Cosa Nostra in Lombardia, e poi “il sindaco” di Vigevano (Pavia) anche lui “parte della ‘ndrangheta”.
Le dichiarazioni del pentito Bernardo Pace
Sono dichiarazioni, ma senza nomi e cognomi indicati, rese da Bernardo Pace, esponente anche lui del mandamento di Castelvetrano e trovato morto in carcere lo scorso marzo dopo essersi pentito, in un verbale del 19 febbraio scorso e tra le decine di pagine di interrogatori depositati oggi nel processo Hydra, in cui sta collaborando da marzo anche il figlio Michele Pace. Anche i suoi verbali sono tra le carte depositate.
I presunti rapporti tra mafia e politica in Lombardia
Sintetizzando all’inizio i contenuti della sua collaborazione, infatti, Bernardo Pace aveva detto di poter riferire anche di “rapporti tra le organizzazioni mafiose e esponenti politici locali e nazionali”, tra cui appunto quell’ex sindaco di Abbiategrasso che farebbe “parte della famiglia mafiosa di cui è a capo Paolo Errante Parrino” e “il sindaco di Vigevano che appartiene alla ‘ndrangheta”. In quei passaggi del verbale del 19 febbraio, però, non ci sono nomi.
I rapporti con Matteo Messina Denaro
Nei verbali di Bernardo Pace, poi, anche i “rapporti” tra Gioacchino Amico, referente del clan romano della camorra dei Senese e anche lui pentito da diversi mesi e con numerosi verbali, e “Matteo Messina Denaro, tramite l’avvocato Antonio Messina, relativi a traffici di droga, compensazione, crediti Iva falsi”.
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