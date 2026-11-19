Un ex sindaco di Abbiategrasso, nel Milanese, che avrebbe fatto parte “della famiglia” di “zio Paolo”, ossia Paolo Aurelio Errante Parrino, presunto boss di Cosa Nostra in Lombardia, e poi “il sindaco” di Vigevano (Pavia) anche lui “parte della ‘ndrangheta”.

Le dichiarazioni del pentito Bernardo Pace

Sono dichiarazioni, ma senza nomi e cognomi indicati, rese da Bernardo Pace, esponente anche lui del mandamento di Castelvetrano e trovato morto in carcere lo scorso marzo dopo essersi pentito, in un verbale del 19 febbraio scorso e tra le decine di pagine di interrogatori depositati oggi nel processo Hydra, in cui sta collaborando da marzo anche il figlio Michele Pace. Anche i suoi verbali sono tra le carte depositate.

I presunti rapporti tra mafia e politica in Lombardia

Sintetizzando all’inizio i contenuti della sua collaborazione, infatti, Bernardo Pace aveva detto di poter riferire anche di “rapporti tra le organizzazioni mafiose e esponenti politici locali e nazionali”, tra cui appunto quell’ex sindaco di Abbiategrasso che farebbe “parte della famiglia mafiosa di cui è a capo Paolo Errante Parrino” e “il sindaco di Vigevano che appartiene alla ‘ndrangheta”. In quei passaggi del verbale del 19 febbraio, però, non ci sono nomi.

I rapporti con Matteo Messina Denaro

Nei verbali di Bernardo Pace, poi, anche i “rapporti” tra Gioacchino Amico, referente del clan romano della camorra dei Senese e anche lui pentito da diversi mesi e con numerosi verbali, e “Matteo Messina Denaro, tramite l’avvocato Antonio Messina, relativi a traffici di droga, compensazione, crediti Iva falsi”.