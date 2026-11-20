"Il mio appello è a partecipare. Non possiamo continuare ad assistere passivamente all'indebolimento della sanità pubblica e alla progressiva perdita di diritti" così Pititto

Il 20 novembre la CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana scende in piazza anche per rivendicare il diritto alla salute, uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, oggi sempre più compromesso da anni di tagli, carenze strutturali e scelte politiche che hanno indebolito il servizio sanitario pubblico.

Disagi quotidiani e viaggi della speranza

«Parlare di sanità nel nostro territorio metropolitano, così come in tutta la Calabria, – afferma il Segretario Generale CGIL Gregorio Pititto – significa raccontare una realtà fatta di disagi quotidiani, diritti negati e cittadini costretti a fare i conti con un sistema che troppo spesso non riesce a garantire risposte neppure ai bisogni più essenziali. Significa parlare di persone affette da gravi patologie che, per curarsi, sono costrette ad affrontare i cosiddetti viaggi della speranza verso gli ospedali del Centro-Nord, separandosi dalle proprie famiglie e sostenendo costi economici e personali enormi. Significa parlare di liste d’attesa interminabili per visite specialistiche ed esami diagnostici, di prenotazioni impossibili, di ospedali allo stremo, di personale sanitario insufficiente e lavoratori costretti a turni massacranti per garantire servizi essenziali. Significa anche raccontare la disperazione dei pazienti dializzati di Reggio Calabria, costretti a sottoporsi ai trattamenti salvavita in turni che terminano persino all’una di notte per una carenza certificata di posti rene nel territorio reggino. Una situazione che pone interrogativi profondi sulla dignità del malato, delle persone e sulla capacità del sistema sanitario di garantire cure adeguate e compatibili con il diritto a una vita decorosa e sostenibile».

Sfaccettature diverse che mettono in luce i limiti di un sistema sanitario, che ha veramente poco da offrire alla popolazione del Sud. Un punto di non ritorno che deve oggi risvegliare le coscienze dal torpore e iniziare a pretendere condizioni di vita dignitose e diritti concreti.

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Il diritto alla salute deve essere uguale per tutti

«Il diritto alla salute – rimarca il Segretario Generale CGIL – deve essere uguale per tutti, in ogni territorio. Non chiediamo privilegi, chiediamo diritti perché la realtà con cui i cittadini, i pazienti e gli operatori sanitari sono costretti a confrontarsi ogni giorno stride con la narrazione politica e gli impegni assunti dal governo nazionale, regionale e cittadino. Infatti nel mentre si assiste ad una sanità pubblica che arretra, si continua a parlare di nuovi modelli di sviluppo, di progetti e di investimenti per il territorio che non vanno certamente nella direzione di alleviare i disagi della gente così da sanare le criticità ormai croniche del nostro sistema sanitario. Siamo convinti che non è possibile considerare tutto questo una normalità alla quale rassegnarci».

Autonomia differenziata e ripopolamento dei borghi

«Di fronte a questa emergenza, ci preoccupa fortemente – continua Gregorio Pititto – la visione politica del presidente della Regione Calabria che prosegue nel sostenere il disegno dell’autonomia differenziata, una prospettiva che, in presenza di divari profondi, rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze tra le regioni, rendendo ancora più difficile garantire a tutti gli stessi livelli di assistenza. Così come scardinata dalla realtà appare la volontà del Presidente Occhiuto di ripopolare i borghi nei prossimi dieci anni. Un invito, in sostanza, a restare o a trasferirsi nei piccoli centri in assenza di servizi essenziali, lontani dai principali presidi ospedalieri, senza collegamenti adeguati, servizi sanitari territoriali e risposte ai bisogni quotidiani delle persone, senza di fatto nessun progetto volto a garantire il diritto di viverci, lavorarci e soprattutto curarsi. Non si può immaginare lo sviluppo dei territori senza garantire prima condizioni di vita dignitose».

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Le richieste e l’appello a partecipare

«La sanità – insiste – non può essere considerata una voce di spesa da contenere, ma un investimento fondamentale per il futuro delle comunità. Il 20 novembre scendiamo in piazza, quindi, anche a Reggio Calabria, per difendere il diritto alla cura e garantire una vita dignitosa anche nel momento difficile della malattia, per chiedere a gran voce una sanità pubblica, universale, accessibile e di qualità. Una sanità pubblica – aggiunge – più forte, con nuove assunzioni, che restituisca centralità agli ospedali pubblici, che preveda il rafforzamento della medicina territoriale, la riduzione concreta delle liste d’attesa che valorizzi il lavoro di tutti gli operatori sanitari e servizi realmente accessibili. Dobbiamo restituire dignità ai pazienti e a chi ogni giorno lavora, spesso in condizioni difficilissime, per garantire il diritto alla cura. Quella per la salute è una battaglia che riguarda tutti: lavoratrici e lavoratori, pensionati, famiglie, giovani e cittadini. Riguarda soprattutto le nuove generazioni, che hanno diritto a immaginare il proprio futuro in Calabria senza dover mettere in conto di ammalarsi lontano da casa, di emigrare per trovare lavoro o di rinunciare a cure adeguate per ragioni economiche. Generazioni diverse, unite dalla consapevolezza che non può esserci futuro senza diritti e che la qualità della vita di un territorio si misura innanzitutto dalla capacità di prendersi cura delle persone. Il diritto alla salute deve essere uguale per tutti, in ogni territorio. Non possiamo accettare una sanità a due velocità, né che la salute diventi un privilegio anziché un diritto».