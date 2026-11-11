Reggio, sciopero generale: la CGIL in piazza per il lavoro, i diritti e la giustizia sociale

Il 20 novembre la CGIL proclama lo sciopero generale nazionale per rivendicare lavoro dignitoso, salari più alti, equità fiscale, difesa della sanità e dell’istruzione pubblica, diritto alla casa, contrasto al caro vita e un futuro fondato sulla pace e non sul riarmo. Anche la CGIL dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria sarà protagonista della mobilitazione, portando in piazza le ragioni di un territorio che conosce da vicino il peso delle disuguaglianze e della mancanza di opportunità.

“Le ragioni di questo sciopero – dichiara Gregorio Pititto, Segretario Generale della CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria – non sono rivendicazioni astratte, ma riguardano la vita quotidiana delle persone. Nel nostro territorio, dove il lavoro è ancora troppo spesso precario e sottopagato, tanti giovani sono costretti a partire e intere comunità fanno i conti con servizi insufficienti e difficoltà economiche crescenti, queste rivendicazioni assumono un significato ancora più concreto». Chiediamo salari e pensioni dignitosi, capaci di contrastare la perdita del potere d’acquisto, e un sistema fiscale realmente equo e progressivo, nel quale ciascuno contribuisca secondo le proprie possibilità. Non è accettabile che il peso delle difficoltà economiche continui a ricadere soprattutto su lavoratori e pensionati, mentre il costo della vita aumenta. Per il nostro territorio, difendere il lavoro significa contrastare precarietà, sfruttamento e irregolarità, investire nella sicurezza e creare occupazione stabile e di qualità. Significa anche affrontare lo spopolamento, che non è un destino inevitabile, ma il risultato della mancanza di politiche di sviluppo, servizi e opportunità capaci di trattenere le persone e costruire prospettive per le nuove generazioni.”

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Diritti fondamentali e autonomia differenziata

“Allo stesso tempo, – continua – dobbiamo difendere i diritti fondamentali: una sanità pubblica realmente accessibile, una scuola che investa nella conoscenza, servizi territoriali adeguati e politiche abitative che garantiscano anche ai giovani e alle famiglie il diritto alla casa. Sono condizioni essenziali per ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Non possiamo infine ignorare il progetto di autonomia differenziata promosso dalla Lega e sostenuto dalle forze politiche di Governo, che rischia di trasformare le disuguaglianze territoriali in disparità strutturali nei diritti e nell’accesso ai servizi. Anche il presidente Occhiuto sostiene questo percorso, nonostante le ricadute che potrebbe avere su una regione come la Calabria, già fortemente penalizzata sul piano della sanità, dell’istruzione e dei servizi pubblici. Difendere l’unità del Paese significa garantire pari diritti e pari opportunità a tutti indipendentemente dalla regione in cui si vive.”

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Lo sciopero internazionale delle giovani generazioni e il no al riarmo

La mobilitazione del 20 novembre coincide con lo sciopero internazionale delle giovani generazioni. Due iniziative che si incontrano attorno a una richiesta comune: poter costruire un futuro senza essere costretti a scegliere tra emigrazione, precarietà e rinuncia ai propri progetti di vita. “Non possiamo parlare di futuro – prosegue Pititto – se non garantiamo ai giovani opportunità, diritti e prospettive concrete. E non possiamo accettare che, mentre mancano risorse per la sanità, la scuola e il welfare, aumentino gli investimenti destinati al riarmo. La pace non è una questione separata dai problemi sociali: significa anche scegliere come utilizzare le risorse pubbliche e quale modello di società vogliamo costruire.”

“Il 20 novembre – conclude Pititto – invitiamo lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani e cittadini a partecipare allo sciopero. Anche da Reggio Calabria deve arrivare un segnale forte: servono politiche che restituiscano dignità al lavoro, rafforzino i diritti, riducano le disuguaglianze e investano sulle persone. Il cambiamento ha bisogno della partecipazione e della mobilitazione collettiva. Scioperiamo per difendere ciò che abbiamo e conquistare ciò che ancora manca al nostro territorio e al Paese.”

Il Segretario Generale CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana Gregorio Pititto