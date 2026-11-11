Reggina-Sambiase, lo strano destino dell’ex: quel colpo di mercato dimenticato…

Tra i tanti motivi di interesse della sfida di domenica al Granillo tra Reggina e Sambiase, c’è anche una storia particolare, quella di Federico Zenuni. Il centrocampista classe 1997 tornerà a Reggio Calabria da avversario, dopo un’esperienza in amaranto tanto breve quanto difficile da spiegare. Arrivato nell’estate del 2025, Zenuni era stato presentato come uno dei colpi più importanti del mercato della Reggina. Un curriculum di tutto rispetto, oltre 200 presenze tra i professionisti e qualità tecniche che avrebbero dovuto garantire esperienza e personalità al centrocampo. E invece, a sorpresa, il calciatore non è mai riuscito a trovare spazio nelle scelte tecniche, finendo praticamente nel dimenticatoio.

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Quella partita di Coppa Italia proprio contro il Sambiase

Il destino, però, a volte regala incroci curiosi. L’unica vera occasione concessa a Zenuni con la maglia amaranto arrivò proprio contro il Sambiase, nella sfida di Coppa Italia disputata nell’ottobre del 2025 al D’Ippolito. In quella circostanza il centrocampista partì titolare e risultò decisivo per la vittoria della Reggina. Fu una sua conclusione, deviata da Pantano nella propria porta, a regalare agli amaranto il successo per 1-0 e il passaggio del turno.

Una prestazione che sembrava poter rappresentare la svolta della sua esperienza reggina. Così non fu. Zenuni rimase ai margini del progetto tecnico, prima di lasciare l’amaranto e trasferirsi successivamente alla Lucchese. Nell’estate del 2026 il passaggio al Sambiase, dove ha ritrovato spazio e considerazione, diventando uno degli elementi di esperienza del centrocampo giallorosso.

Adesso il calendario lo riporta al Granillo in una delle partite più importanti di questo avvio di stagione, anche se nei tabellini delle ultime due partite non è comparso nè tra i titolari, nè in panchina. Ultima partita giocata, alla nona, in occasione della vittoria con la Nissa. Vedremo se tornerà a disposizione per la sfida di domenica, alla quale lui ci terrà certamente tantissimo.