Reggina-Sambiase, al Granillo torna Claudio Lotito: a Reggio non solo per la partita

Cresce l’attesa per Reggina-Sambiase, la sfida al vertice che domenica vedrà Acquadro e compagni affrontare l’altra capolista del campionato. Al Granillo si preannuncia una cornice di pubblico importante e, tra gli spettatori, ci sarà anche un ospite d’eccezione: Claudio Lotito, patron degli amaranto e presidente della Lazio.

E’ atteso a Reggio Calabria già nella giornata di giovedì, segno che la sua visita in riva allo Stretto non sarà legata esclusivamente all’appuntamento calcistico di domenica. Lotito potrebbe arrivare insieme alla famiglia e successivamente seguire dagli spalti una delle partite più attese di questa prima parte di stagione. L’ultima volta dichiarò di cercare casa nella nostra città, possibile che l’arrivo anche dei familiari sia legato a questo aspetto. Poi farà verifica dello stato dei lavori presso il centro sportivo S. Agata e forse anche altro.

Leggi anche

Lotito torna al Granillo: il precedente porta bene alla Reggina

Non sarebbe la prima volta in questa stagione che Claudio Lotito assiste a una gara della Reggina. Il presidente della Lazio era già stato al Granillo in occasione della sfida contro la Nuova Igea, anche allora considerata un confronto particolarmente importante per gli equilibri del campionato. In quella circostanza gli amaranto si imposero per 2-0, conquistando tre punti pesanti davanti al proprio pubblico.

Un precedente che i tifosi della Reggina sperano possa ripetersi anche domenica. Con il Sambiase appaiato in vetta alla classifica, una vittoria consentirebbe agli uomini di Marchionni di staccare una diretta concorrente e dare un segnale importante nella corsa al primo posto. E chissà che la presenza di Lotito, già spettatore di un successo amaranto, non possa rappresentare ancora una volta un piccolo portafortuna. Perchè come lui stesso ama dire: “Con Lotito… risultato garantito“.