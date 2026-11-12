Hotel Miramare, tutto da rifare: il Comune ci riprova, nuova asta a dicembre

Il Miramare, dopo il restauro conservativo delle facciate del 2022

Hotel Miramare, tutto da rifare. Dopo il fallimento della precedente trattativa, lo storico immobile affacciato sul lungomare di Reggio Calabria torna all’asta. È quanto stabilito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ha deciso di confermare la vendita della struttura.



Il nuovo appuntamento è fissato per il 15 dicembre, con termine per la presentazione delle offerte entro il 10 dicembre. La precedente asta, svoltasi lo scorso aprile, aveva registrato un’unica offerta, presentata da un gruppo societario italo-sammarinese, al quale era stata assegnata l’aggiudicazione provvisoria.

L’esito negativo dei successivi controlli di legalità effettuati dalla Prefettura ha però impedito il perfezionamento della compravendita, facendo saltare un’operazione da oltre 9 milioni di euro.

Adesso il Comune ci riprova, senza ulteriori ribassi. Il prezzo di partenza resta fissato a circa 9 milioni di euro, attraverso la riedizione del terzo esperimento di vendita.



«L’assenza di aggiudicazione – si legge nell’indizione del terzo esperimento – non è imputabile a una inadeguatezza del prezzo posto a base di gara, bensì all’esito negativo dei controlli riferibili all’unico soggetto partecipante. Non emergono allo stato elementi oggettivi idonei a giustificare una revisione al ribasso del valore stimato, anche in considerazione della necessità di tutela dell’interesse finanziario dell’Ente e della corretta valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico», quanto si evidenzia da Palazzo San Giorgio.



La Giunta Cannizzaro sceglie dunque di proseguire sulla strada già tracciata dalla precedente amministrazione Falcomatà, una scelta motivata anche dalla necessità di rispettare gli impegni finanziari assunti dal Comune in passato, nell’ambito dell’Accordo con lo Stato per il ripiano del disavanzo e che vede tra gli immobili comunali da alienare anche l’Hotel Miramare.



Si apre così un nuovo capitolo per il futuro dello storico albergo, con la speranza che questa volta la telenovela possa chiudersi positivamente e che il Miramare possa finalmente tornare a brillare e rappresentare una struttura ricettiva di alto livello nel cuore della città.