Ponte sullo Stretto, Franza: ‘Renderà la Sicilia una penisola’ – VIDEO

Per Vincenzo Franza di Caronte & Tourist il ponte sullo Stretto di Messina è l’infrastruttura che può modificare di più la realtà della Sicilia, rendendola una penisola dal punto di vista dei trasporti. Un’opera che, spiega, avrebbe un’utilità prevalentemente ferroviaria e farebbe dei porti siciliani un’interfaccia con l’Africa per merci e prodotti.

Franza ha parlato in un video pubblicato dall’ANSA, nel quale affronta anche il tema della decarbonizzazione delle isole minori con le navi a gas liquido e il biometano.

Il ponte: ‘Cambierà completamente il modello dei trasporti’

Nel video Franza spiega come il ponte potrebbe eliminare i tempi lunghi del traghettamento dei treni e cosa cambierebbe per i porti siciliani:

«Il ponte sullo Stretto di Messina è l’infrastruttura che può più modificare la realtà della nostra isola, della Sicilia. Il ponte, la cui utilità è prevalentemente ferroviaria, nel senso che può consentire di eliminare la tempistica dilatata del traghettamento dei treni, renderebbe la Sicilia non più un’isola, ma dal punto di vista dei trasporti una penisola, rendendo finalmente possibile che i porti siciliani, i grandi porti siciliani, Augusta, Catania, anche Palermo, possano rappresentare quell’interfaccia con l’Africa per merci e prodotti che oggi non esiste». «Oggi le linee che partono dall’Africa arrivano in Francia, arrivano a Trieste, arrivano dappertutto tranne che in Sicilia, perché che senso ha portare merci in un’isola dove devi caricarle su un treno che poi deve traghettare?» «Il ponte renderà la Sicilia una penisola, consentirà a qualunque merce sbarca di poter essere al Nord Europa in un giorno e mezzo, cosa che cambierà completamente il modello dei trasporti».

Isole minori: le navi a gas liquido e il biometano

Franza passa poi alla decarbonizzazione delle isole minori, in particolare quelle siciliane, e al lavoro di Caronte & Tourist sulle navi a gas liquido:

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«Noi crediamo che l’utilizzo del gas liquido per le navi, quindi la possibilità di andare anche col biometano, possa essere un tassello per una metanizzazione biologica futura di tutte le isole minori».

«La decarbonizzazione delle isole minori in generale, ma quelle siciliane in particolare, è un tema importante e l’intervento di Caronte & Tourist sul settore è noto. Noi abbiamo puntato sulle navi a metano liquido, quindi gas liquido, che nel caso del metano può essere ed è già biometano, quindi prodotto completamente senza alcun utilizzo di gas fossile e quindi a impatto zero».

«Abbiamo già una nave in linea, la Nerea nostra, che può camminare col gas liquido. La nave che la Regione Siciliana ha fatto, e anche la successiva, per le Pelagie e per Pantelleria, può funzionare a gas liquido».