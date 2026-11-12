Ferrovia Jonica, il CIFI Reggio al varo del ponte a Corigliano-Rossano: ‘Una sfida strategica’

"Investimenti, competenze e innovazione stanno trasformando infrastrutture fondamentali per il futuro della nostra regione” così il presidente Maiolo

Una giornata all’insegna dell’ingegneria, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie calabresi. È quella vissuta oggi dalla Sezione di Reggio Calabria del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI), protagonista di una partecipata visita tecnica presso il cantiere ferroviario situato nella zona di Corigliano-Rossano, in occasione delle operazioni di varo della nuova travata metallica del ponte ferroviario denominato “Coseria”, lungo la linea Jonica.

Un appuntamento di particolare rilevanza tecnica e professionale, che ha consentito a ingegneri, tecnici e operatori del settore di assistere da vicino a una delle fasi più delicate e spettacolari nella realizzazione di un’opera ferroviaria: la movimentazione e il posizionamento di un imponente impalcato metallico della lunghezza di 42 metri.

L’iniziativa, promossa dal C.I.F.I. di Reggio Calabria, ha rappresentato un’importante occasione per conoscere direttamente le tecnologie costruttive, le procedure operative e le complesse attività di coordinamento necessarie alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie moderne, sicure e performanti.

RFI, Morfù s.r.l. e Protechsrl: competenze e professionalità al servizio della modernizzazione ferroviaria

Al centro della giornata il lavoro della D.O.I.T. Reggio Calabria di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, impegnata in un articolato programma di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria calabrese. L’intervento di Corigliano-Rossano testimonia concretamente l’importanza del rinnovamento delle opere d’arte ferroviarie, elementi fondamentali per garantire la sicurezza dell’esercizio, l’affidabilità dell’infrastruttura e il progressivo miglioramento delle prestazioni della linea.

Particolare apprezzamento è stato espresso per il contributo dell’impresa Morfù S.r.l. e della Protechsrl, realtà imprenditoriali le cui competenze tecniche e professionalità contribuiscono alla realizzazione di opere infrastrutturali di notevole complessità. Il varo di una travata metallica dal peso di 218 tonnellate richiede un’attenta pianificazione delle lavorazioni, l’impiego di mezzi di sollevamento di elevata capacità, accurate verifiche ingegneristiche e uno stretto coordinamento tra le diverse figure professionali presenti in cantiere. Si tratta di operazioni nelle quali esperienza, precisione e rispetto delle procedure di sicurezza assumono un’importanza determinante.

Il risultato è la dimostrazione tangibile di come la collaborazione tra un grande gestore infrastrutturale come RFI e imprese specializzate possa tradursi in interventi concreti di modernizzazione della rete ferroviaria. Il CIFI Calabria ha voluto riconoscere il valore di queste professionalità, sottolineando come dietro ogni grande opera vi siano progettisti, ingegneri, tecnici, maestranze e operatori che, attraverso il proprio lavoro quotidiano, contribuiscono allo sviluppo del sistema ferroviario nazionale.

Calabria, 13 miliardi di investimenti ferroviari: una trasformazione infrastrutturale di portata strategica

La realizzazione del nuovo ponte si inserisce nel più ampio quadro degli investimenti destinati al sistema ferroviario calabrese, per il quale è stato indicato un programma complessivo di circa 13 miliardi di euro. Una dimensione finanziaria che testimonia la centralità assunta dalla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie regionali e che interessa sia i grandi collegamenti strategici sia il potenziamento delle linee esistenti.

In questo contesto, la ferrovia Jonica riveste un ruolo fondamentale. Per troppo tempo questa direttrice ha risentito di limitazioni infrastrutturali che ne hanno condizionato le potenzialità, soprattutto in termini di prestazioni, capacità di trasporto e competitività rispetto ad altre modalità di mobilità. Gli interventi di rinnovo e adeguamento delle opere d’arte, unitamente all’elettrificazione e all’ammodernamento tecnologico, costituiscono passaggi essenziali per consentire un’evoluzione delle caratteristiche prestazionali della linea.

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Tra gli obiettivi strategici assumono particolare importanza l’adeguamento del carico massimo per asse e l’incremento delle velocità ammissibili, anche attraverso il raggiungimento di caratteristiche infrastrutturali compatibili con la circolazione in rango C, laddove consentito dalle condizioni geometriche, strutturali e di esercizio. Si tratta di un salto di qualità significativo rispetto alle limitazioni storicamente presenti su diversi tratti della direttrice Jonica, capace di creare le condizioni per servizi ferroviari più efficienti e competitivi.

Il programma di ammodernamento si sviluppa nel quadro delle politiche infrastrutturali nazionali portate avanti anche dall’attuale governo guidato dall’on. Giorgia Meloni, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti ferroviari del mezzogiorno e ridurre progressivamente il divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese.

Il CIFI Calabria: formazione, cultura ferroviaria e presenza concreta sul territorio

La visita tecnica di Corigliano-Rossano conferma il ruolo sempre più attivo della Sezione di Reggio Calabria del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, guidata dal suo preside, ing. Giuseppe Andrea Maiolo. Sotto la sua presidenza, il CIFI Calabria porta avanti un’attività di promozione della cultura ferroviaria attraverso incontri tecnici, visite presso cantieri e impianti, iniziative formative e momenti di confronto tra professionisti, istituzioni, imprese e operatori del settore.

Un impegno che nasce dalla convinzione che lo sviluppo delle infrastrutture non possa prescindere dalla diffusione delle conoscenze ingegneristiche e dalla valorizzazione delle competenze professionali. La partecipazione diretta alle attività di cantiere rappresenta, in questa prospettiva, uno strumento particolarmente efficace per avvicinare i professionisti alle più moderne tecniche di costruzione ferroviaria e favorire il trasferimento delle esperienze tra il mondo della progettazione, quello della realizzazione e quello dell’esercizio.

«Il nostro Collegio – sottolinea il Presidente Maiolo – intende essere un punto di riferimento tecnico e culturale per il sistema ferroviario calabrese. Non vogliamo limitarci a osservare le trasformazioni infrastrutturali in corso, ma desideriamo comprenderle, approfondirle e contribuire a diffondere quella cultura ingegneristica che rappresenta il presupposto indispensabile per realizzare opere moderne, sicure ed efficienti».

«La giornata odierna – prosegue Maiolo – dimostra quanto sia importante portare ingegneri e professionisti direttamente nei luoghi in cui le infrastrutture prendono forma. Vedere da vicino il varo di un ponte ferroviario significa comprendere la complessità delle lavorazioni e soprattutto riconoscere il valore delle persone e delle imprese che rendono possibili questi interventi».

Una nuova prospettiva per la ferrovia Jonica

Il potenziamento della direttrice Jonica costituisce una delle sfide più importanti per il futuro della mobilità calabrese. L’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, l’eliminazione delle limitazioni tecniche e il progressivo miglioramento delle prestazioni ferroviarie rappresentano condizioni indispensabili per costruire un sistema di trasporto capace di sostenere lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori attraversati.

Il rinnovo dei ponti ferroviari assume, in questo quadro, una valenza che va ben oltre la singola opera: significa intervenire su elementi strategici dell’infrastruttura per renderla più affidabile, resiliente e adeguata alle esigenze della mobilità contemporanea.

«La Calabria – conclude l’ing. Giuseppe Andrea Maiolo – sta attraversando una fase particolarmente importante per il proprio futuro infrastrutturale. Gli investimenti in corso rappresentano un’opportunità che deve essere accompagnata da competenza, capacità progettuale e visione strategica. Il lavoro svolto da RFI, Morfù s.r.l. e Protechsrl in questo cantiere dimostra quanto sia fondamentale il contributo delle professionalità tecniche e delle imprese nella realizzazione di opere complesse. Come CIFI Calabria continueremo a essere presenti, a promuovere la conoscenza e a valorizzare ogni iniziativa che contribuisca alla crescita del sistema ferroviario regionale».

La giornata di Corigliano-Rossano si conclude così con un messaggio preciso: la modernizzazione ferroviaria della Calabria non è soltanto una prospettiva futura, ma un processo che si concretizza attraverso cantieri, investimenti, tecnologie e lavoro qualificato. Un processo che il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani della Calabria intende continuare a seguire e valorizzare, nella consapevolezza che infrastrutture moderne rappresentano uno dei principali presupposti per lo sviluppo e la competitività dell’intera regione.