Basket Serie B, cadono in casa Reggio e Ferrara, Lumezzane vola in vetta. Classifica e risultati
Il quadro dell'infrasettimanale di Serie B: la Myenergy Viola cede a Legnano e resta a quota 8. Tutti i numeri e il prossimo impegno ad Imola
11 Novembre 2026 - 22:59 | di Redazione
Si è conclusa l’8ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 8ª giornata
A2A Leonessa Brescia – Rucker San Vendemiano 72-69
Myenergy Viola – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights 64-72
Adamant Ferrara – Fortitudo Agrigento 68-86
Andrea Costa Imola – Siaz Basket Piazza Armerina 66-85
LuxArm Lumezzane – Rimadesio Desio 74-62
UCC Assigeco Piacenza – Paffoni Fulgor Basket Omegna 84-67
LTC Group Sangiorgese Basket – Logiman Orzinuovi 84-80
TAV Treviglio – S4 Energia Vicenza 94-69
Infodrive Capo d’Orlando – Fiorenzuola Bees 80-72
Classifica
Virtus Lumezzane 14
Power Basket Brescia 12
UCC Assigeco Piacenza 12
Adamant Ferrara 10
Logiman Orzinuovi 10
TAV Treviglio 10
Siaz Piazza Armerina 10
Infodrive Capo d’Orlando 10
Rimadesio Desio 8
Myenergy Viola 8
SAE Legnano Knights 8
Rucker San Vendemiano 6
Fortitudo Agrigento 6
Sangiorgese Basket 6
Pallacanestro Fiorenzuola 4
Andrea Costa Imola 4
Fulgor Omegna 4
S4 Energia Vicenza 2
Prossimo Turno
Rimadesio Desio – Infodrive Capo d’Orlando
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights – TAV Treviglio
Paffoni Fulgor Basket Omegna – Adamant Ferrara
Andrea Costa Imola – Myenergy Viola
Siaz Basket Piazza Armerina – LuxArm Lumezzane
Fortitudo Agrigento – S4 Energia Vicenza
Fiorenzuola Bees – LTC Group Sangiorgese Basket
Logiman Orzinuovi – Rucker San Vendemiano
UCC Assigeco Piacenza – A2A Leonessa Brescia
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