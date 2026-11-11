Palmi, il Cine-Teatro Manfroce riprende vita: firmato l’atto di consegna a Mana Chuma e Scirocco

Il Cine-Teatro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi riprende vita, come centro culturale dinamico e plurale, spazio vivo e attivo per la produzione artistica originale: è stato firmato questa mattina, presso il municipio di Palmi, l’atto di consegna della struttura all’ATS costituita da Mana Chuma Ets (capofila) e Scirocco Arl, che si è aggiudicata la gestione, valorizzazione e promozione del Teatro, oggetto dell’avviso per manifestazione d’interesse, pubblicato nel febbraio 2025.

Presenti alla firma del documento il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, insieme a tutta la giunta, composta dagli assessori Carmelo Ciappina, Lucia Muscari, Domenica Bagalà, Francesco Trentinella e dal vicesindaco Salvatore Celi, il segretario comunale Antonio Quattone e il funzionario Antonino Scarfone, e, per il Cda di Mana Chuma Teatro, il presidente Massimo Barilla e il consigliere Luigi Polimeni, oltre al responsabile legale di Scirocco Arl Nicola Cosenza.

Arriva, così, alla conclusione l’iter che ha portato alla firma dell’atto di affidamento del Teatro, grazie all’impegno degli uffici comunali, che si sono attivati in questa direzione, e dell’amministrazione.

Il nuovo progetto di Mana Chuma

Un momento che sancisce l’avvio di un nuovo e articolato progetto, con il quale la direzione artistica di Mana Chuma – impresa reggina di produzione teatrale di ricerca e innovazione riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Calabria, che opera da 30 anni nel panorama culturale non solo calabrese, ma anche nazionale ed internazionale – si propone di fare del teatro un luogo aperto, un laboratorio creativo permanente e multidisciplinare, muovendosi tra teatro, musica, cinema, arti visive, nuove tecnologie e pratiche partecipative.

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Un percorso che mira a valorizzare il teatro come infrastruttura culturale capace di attivare processi di sviluppo umano e coesione comunitaria, in un sistema di cooperazione tra associazioni ed enti del territorio, ma anche a livello interregionale e internazionale, per ampliare il dialogo artistico e la prospettiva contemporanea.