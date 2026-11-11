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Palmi, il Cine-Teatro Manfroce riprende vita: firmato l’atto di consegna a Mana Chuma e Scirocco

Un luogo aperto, un laboratorio creativo permanente: il progetto tra teatro, musica, cinema e nuove tecnologie

11 Novembre 2026 - 17:57 | Comunicato Stampa

Foto di gruppo per la firma dell'atto di consegna del Cine-Teatro Manfroce di Palmi: una dozzina di persone in posa dietro un tavolo con sedie rosse

Il Cine-Teatro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi riprende vita, come centro culturale dinamico e plurale, spazio vivo e attivo per la produzione artistica originale: è stato firmato questa mattina, presso il municipio di Palmi, l’atto di consegna della struttura all’ATS costituita da Mana Chuma Ets (capofila) e Scirocco Arl, che si è aggiudicata la gestione, valorizzazione e promozione del Teatro, oggetto dell’avviso per manifestazione d’interesse, pubblicato nel febbraio 2025.

Due uomini al tavolo per l'atto di consegna del Cine-Teatro Manfroce di Palmi: uno firma da seduto, l'altro si china sul foglio

Presenti alla firma del documento il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, insieme a tutta la giunta, composta dagli assessori Carmelo Ciappina, Lucia Muscari, Domenica Bagalà, Francesco Trentinella e dal vicesindaco Salvatore Celi, il segretario comunale Antonio Quattone e il funzionario Antonino Scarfone, e, per il Cda di Mana Chuma Teatro, il presidente Massimo Barilla e il consigliere Luigi Polimeni, oltre al responsabile legale di Scirocco Arl Nicola Cosenza.

Un uomo firma l'atto di consegna del Cine-Teatro Manfroce di Palmi, mentre alcune persone alle sue spalle lo fotografano

Arriva, così, alla conclusione l’iter che ha portato alla firma dell’atto di affidamento del Teatro, grazie all’impegno degli uffici comunali, che si sono attivati in questa direzione, e dell’amministrazione.

Il nuovo progetto di Mana Chuma

Un uomo applica un timbro su un documento per l'atto di consegna del Cine-Teatro Manfroce di Palmi

Un momento che sancisce l’avvio di un nuovo e articolato progetto, con il quale la direzione artistica di Mana Chuma – impresa reggina di produzione teatrale di ricerca e innovazione riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Calabria, che opera da 30 anni nel panorama culturale non solo calabrese, ma anche nazionale ed internazionale – si propone di fare del teatro un luogo aperto, un laboratorio creativo permanente e multidisciplinare, muovendosi tra teatro, musica, cinema, arti visive, nuove tecnologie e pratiche partecipative.

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Un percorso che mira a valorizzare il teatro come infrastruttura culturale capace di attivare processi di sviluppo umano e coesione comunitaria, in un sistema di cooperazione tra associazioni ed enti del territorio, ma anche a livello interregionale e internazionale, per ampliare il dialogo artistico e la prospettiva contemporanea.

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