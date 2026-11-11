Bianco celebra il vino e le sue tradizioni con ‘Storia di vino, storia d’a…mare’: il programma

Il patrimonio vitivinicolo del territorio sarà protagonista dell’evento “Storia di vino, storia d’a…mare – Calici di stelle, Festa del Vino”, sabato 14 novembre 2026, a Bianco, promosso e organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio di tutela e valorizzazione del vino Greco di Bianco DOC, Rete d’impresa “Vigne del Greco di Bianco”, le associazioni “Zephyro”, “Magna Grecia”, “LAB-Bianco” e Pro Loco Città di Bianco, con il patrocinio della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria.

In programma incontri, degustazioni, attività culturali per un unico filo conduttore: il vino come espressione di storia, identità e gusto, per celebrare una tradizione vitivinicola locale d’eccellenza e una storia che parte dal mare, dai vitigni portati sulle nostre coste dagli antichi greci.

Il programma della giornata

Il programma prenderà il via alle ore 17.00, al Museo del Vino, in via Vittoria, con BIBLIO-LAB, laboratorio di lettura per bambini.

Alle ore 18.00, sempre negli spazi del Museo del Vino, si terrà il convegno dal titolo “I vini tipici della Locride: tra leggende, tradizioni, storia e prospettive future”, un momento di approfondimento e confronto sul valore culturale, storico ed economico della viticoltura locale e sulle sue potenzialità di sviluppo, con la partecipazione di specialisti del settore. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Versace, interverranno Umberto Ceratti, presidente del Consorzio del vino greco di Bianco, di Ferdinando Maisano, presidente Rete d’impresa “Vigne del Greco di Bianco”, relazionerà il professore Rocco Zappia, docente del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Dalle ore 19.00, su via Garibaldi e via Vittoria, apertura stand enogastronomici per la degustazione di vini e prodotti tipici. La serata proseguirà alle ore 20.30, in piazza Cinque Martiri, per “Note musicali” e il concerto di Cecè Barretta con un live all’insegna della musica popolare calabrese.

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La manifestazione è l’occasione per porre al centro il valore del vino quale elemento distintivo dell’identità bianchese, ma anche come risorsa capace di raccontare il territorio e perciò di rafforzare l’attrattività turistica attraverso l’incontro tra cultura, enogastronomia e tradizioni.