Placca ionica, per un nuovo studio si sta lacerando sotto la Calabria: cosa significa per Reggio

Sotto la Calabria meridionale la placca ionica si sta lacerando, e il suolo della regione si solleva molto più in fretta di quanto si pensasse. È la conclusione di uno studio pubblicato il 6 novembre 2026 sulla rivista Communications Earth & Environment, guidato da Rebecca Dorsey dell’Università dell’Oregon, che riguarda l’area tra l’Aspromonte, Reggio Calabria e lo Stretto.

Gli autori, però, non parlano di previsioni: spiegano che i dati servono a migliorare la stima del rischio sismico in una delle zone più esposte del Mediterraneo.

In breve:

le terrazze marine della Calabria meridionale, fino a circa 955 metri di quota, hanno un’età media di 118.800 anni, non di un milione;

il sollevamento calcolato va da meno di 1 a circa 12 millimetri l’anno, da 5 a 10 volte più rapido delle stime precedenti;

secondo gli autori la causa è la lacerazione in corso della placca ionica; lo studio non prevede terremoti ma aiuta a valutare il rischio.



Cosa hanno misurato i ricercatori

Il gruppo ha raccolto campioni di sabbia da antiche terrazze marine, cioè antichi fondali ora sollevati lungo i versanti, a quote comprese tra 118 e 955 metri nella Calabria meridionale. Li ha datati con la luminescenza, un metodo che stima da quanto tempo i granelli sono rimasti sepolti.

Il risultato – si legge nello studio – è un’età media ponderata di 118,8 mila anni, con un margine di 8,7 mila anni. Molte stime precedenti per le terrazze oltre i mille metri partivano invece da circa un milione di anni, ed è per questo che i ritmi di sollevamento erano risultati molto più bassi.

Il sollevamento: fino a 12 millimetri l’anno

Con la nuova età, gli autori calcolano tassi di sollevamento che variano da meno di 1 a circa 12 millimetri l’anno, mentre lo scivolamento delle faglie attive normali va da 0,8 a 4,2 millimetri l’anno. Secondo la pubblicazione, sono valori da 5 a 10 volte superiori a quelli di molti studi precedenti.

Nelle mappe dello studio compaiono Reggio Calabria, Messina e la zona di faglia di Reggio Calabria, oltre all’Aspromonte, la cui parte alta ricade nel blocco sollevato dalle faglie più alte.

Perché si parla di placca che si lacera

La placca ionica è un frammento di crosta oceanica che scende sotto la Calabria. Le immagini della struttura profonda indicano che, sotto l’Appennino meridionale, la Calabria settentrionale e la Sicilia nordorientale, la lacerazione è completa. Sotto la Calabria meridionale resta un tratto lungo 50-100 chilometri ancora unito, ma alcuni studi ipotizzavano un taglio in corso.

Gli autori ritengono che il sollevamento rapido sia la risposta del terreno a questa lacerazione: una volta che la parte profonda si stacca, la superficie risale. Un fenomeno, precisano, breve su scala geologica, meno di mezzo milione di anni, e discusso da oltre trent’anni, per cui lo studio sostiene l’ipotesi ma non chiude il dibattito.

Tra gli autori figurano anche ricercatori dell’Università della Basilicata, dell’Università di Bologna e della sezione di Palermo dell’INGV, oltre a colleghi dell’Università del Texas ad Arlington e dell’Università dell’Oregon.

Cosa significa per Reggio e per lo Stretto

Lo studio non dice quando né dove avverrà il prossimo terremoto. Afferma che i nuovi tassi servono per valutare i rischi geologici nella Calabria meridionale e nella Sicilia nordorientale, che gli stessi autori definiscono una delle aree a più alto rischio sismico del Mediterraneo.

La velocità di scorrimento delle faglie è infatti uno dei dati di partenza dei modelli che stimano la probabilità e la frequenza dei terremoti. Per i residenti non cambia nulla nell’immediato: restano valide le regole su cosa fare in caso di terremoto a Reggio, valide per la città da sempre.

La memoria del terremoto del 1908 a Reggio e Messina ricorda quanto questo territorio sia esposto. Più di recente, la sequenza nel Tirreno di ottobre, con 69 scosse in tre giorni, ha riportato l’attenzione sul tema.

Domande frequenti

Lo studio prevede un terremoto in Calabria?

No. Gli autori calcolano quanto in fretta si solleva il suolo e quanto scorrono le faglie, dati che servono ai modelli di pericolosità sismica. Non indicano date, luoghi o magnitudo di terremoti futuri.

Che cosa si intende per placca ionica che si lacera?

È un tratto di crosta oceanica che scende sotto la Calabria. Secondo gli autori, sotto la parte meridionale della regione starebbe rompendosi in senso verticale, e il terreno sopra si solleva per compensare.

Dove si può leggere lo studio?

L’articolo, in inglese e ad accesso libero, si intitola Rapid transient uplift driven by active slab tear, southern Calabria, Italy ed è pubblicato su Communications Earth & Environment.