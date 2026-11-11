Il Palacalafiore resta stregato: la Myenergy Viola lotta ma cede a Legnano

La Myenergy Viola torna a calpestare il parquet amico del Palacalafiore per il turno infrasettimanale dell’ottava giornata di Serie B Nazionale: i neroarancio di coach Michele Carrea affrontano la solida SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights con l’obiettivo di sfatare il tabù casalingo e dare continuità al successo esterno conquistato a Vicenza.

Primo quarto

Il quintetto base di coach Carrea è composto da capitan Romeo in cabina di regia, Donadoni e Calvellini sugli esterni, Taflaj e Diouf . La risposta di coach Paolo Piazza per i lombardi è con Stepanovic, Dolezaj, Scarponi, Oboe e il capitano Scali.

La gara è subito nervosa e ricca di errori, è il capitano degli ospiti Scali ad accendere il tabellone con i primi due punti. Taflaj e Calvellini sbagliano i primi tentativi neroarancio, Oboe ne approfitta con un altro canestro in penetrazione e Dolezaj dalla lunetta realizza il 5-0. Donadoni risponde e rompe finalmente il ghiaccio per i padroni di casa col tiro dalla media, poi è Calvellini in transizione a realizzare in sottomano e riaccendere l’entusiasmo del Palacalafiore. Love entra per Calvellini, Oboe viene pescato in area e realizza altri due punti. Sul rovesciamento di fronte Taflaj sfrutta i centimetri per un canestro in sospensione, poi è Love a concretizzare il sorpasso con la bomba del 9-7. L’americano neroarancio recupera un altro pallone, subisce fallo e dalla lunetta fa 2/2. I minuti scorrono con difese sempre più protagoniste ed errori al tiro che abbassano le percentuali delle due squadre, fino al tiro dalla lunga di Marini che costringe coach Piazza al timeout sul 14-7. Legnano continua a sbagliare dal perimetro con Mastroianni, anche Clark ne sbaglia due di fila, poi è Scarponi a metter fine al digiuno con la tripla del -4. Marini in semigancio realizza dal pitturato, Quinti corregge da sotto canestro un tiro di Scarponi e l’errore di Love chiude la frazione sul 16-12.

Secondo quarto

Giannone sbaglia il primo tiro degli ospiti, Calvellini realizza la tripla dall’angolo dopo l’ottima circolazione dei neroarancio. Mastroianni risponde subito al tabellone, ma Marini rincara la dose con un’altra tripla che fa urlare il palazzetto sul 22-15. Quinti dalla lunetta fa due su due, Markovic forza e sbaglia il tiro dalla media, dall’altra parte Legnano gira palla con calma e trova Beretta libero per la tripla del -2. La Viola spreca possesso dopo possesso e sul canestro del pareggio di Quinti coach Carrea è costretto a chiamare timeout. Calvellini sbaglia in penetrazione dopo il taglio a liberare l’area di Marini, gli ospiti biancorossi non ne approfittano con tre errori consecutivi in una partita dai ritmi sempre più forsennati. La Viola sbaglia con Taflaj e Marini, Quinti recupera un rimbalzo offensivo e segna dal pitturato. La bomba del solito Calvellini ridà respiro ai padroni di casa, Quinti prosegue a spadroneggiare nell’area reggina e ne fa altri due in sottomano. Diouf al rimbalzo offensivo subisce fallo antisportivo, dalla lunetta fa 2/2. Poi è Donadoni in sospensione dalla media a segnare il +3. Oboe in penetrazione segna in sottomano il -1, Diouf e Taflaj non finalizzano due azioni dei padroni di casa, Romeo fa fallo in contropiede e dalla lunetta Scali fa 2/2 per il vantaggio dei lombardi: 29-30. La Viola accelera la circolazione palla e Donadoni segna in sospensione, poi è il biancorosso Dolezaj a segnare in post basso. Markovic si smarca e segna dalla media, Dolezaj subisce fallo in area e realizza due liberi. L’utimo minuto scorre tra falli ed errori al tiro di entrambe le squadre che vanno negli spogliatoi col punteggio fermo sul 34-34.

Terzo quarto

Al rientro dal riposo lungo i due tecnici scelgono gli stessi quintetti iniziali della palla a due, col possesso ai padroni di casa che sbagliano con Donadoni in penetrazione. Stepanovic sbaglia in allontanamento, Taflaj in semigancio realizza al tabellone i primi punti della frazione. Scarponi esce bene dai blocchi ma sbaglia la tripla, Oboe invece non sbaglia e segna la tripla del +1. Gli errori al tiro di Calvellini, Scarponi e Taflaj sono interrotti dal contropiede degli ospiti per il +3, poi il fallo di Donadoni spinge Carrea al timeout. Dolezaj dalla lunetta ne fa due, la Viola trova con difficoltà la via del canestro e allora ci pensa in penetrazione Calvellini a pungere la difesa lombarda. Dolezaj e Donadoni sbagliano dalla lunga, Stepanovic ammutolisce il Palacalafiore con la bomba del +6. Rientra Love a condurre palla per i neroarancio ma le idee restano inefficaci e Diouf butta fuori l’ennesimo pallone. Stepanovic segna ancora per gli ospiti, poi è Dolezaj a concretizzare la pressione dei lombardi con la schiacciata del +10: 38-48. Altro timeout di coach Carrea per fermare l’onda biancorossa. Diouf da sotto canestro corregge l’errore in penetrazione di Love, Stepanovic continua a segnare in faccia agli avversari dalla lunga distanza. Marini sbaglia ancora dalla media per la Viola, Stepanovic è devastante col suo tiro atipico da tre per il +14: 40-54. La Myenergy trova con Markovic altri due punti, Love manda alla lunetta Giannone che fa 1/2. Markovic si prende ancora la responabilità del tiro, subisce fallo e segna due liberi. Oboe non sfrutta l’ultimo possesso e la frazione si chiude sul 44-55.

Quarto quarto

Capitano Romeo sbaglia la prima tripla dei padroni di casa, sul rovesciamento di fronte Mastroianni segna un canestro fortunato dopo una rimessa dal fondo. Markovic realizza un bel tiro in allontanamento, la Viola stringe le maglie in difesa ma Beretta trova un varco e segna un’altra tripla del +14. Taflaj sbaglia un tiro impossibile e disperato dall’angolo, mancano più di sette minuti ma la Viola sembra arrancare sul parquet stregato del Palacalafiore. Love scappa in contropiede ma perde palla, Donadoni sbaglia il lancio lungo in contropiede, ma Legnano sbaglia ancora al tiro. Love cerca riscatto con la tripla del 49-60, ma Mastroianni è spietato e risponde immediatamente da tre. Gli ospiti gestiscono ritmi e punteggio, Quinti segna ancora dal pitturato dopo una bella azione. Taflaj segna dalla lunga distanza imbeccato da Donadoni, Legnano fa fallo in attacco e regala il possesso ancora alla Viola. Love segna ancora da tre per il -11, coach Piazza chiama subito timeout a 4 minuti dal termine.

I neroarancio pressano a tutto campo e recuperano un altro pallone, ma gli arbitri lo riconsegnano agli ospiti per un fallo in attacco. Stepanovic pressato fa “passi”, Diouf subisce fallo dopo un rimbalzo offensivo e dalla lunetta ne segna uno. Taflaj manda dalla lunetta Dolezaj che è precisissimo con un due su due. Donadoni sbaglia in penetrazione, Taflaj segna da due in sispensione. Oboe entra in penetrazione e sbaglia, sul rovesciamento di fronte gli arbitri fischiano l’ennesimo fallo in attacco che fa esplodere di rabbia il Palacalafiore. Legnano sbaglia e Love segna ancora da 3 per il -7, la Viola difende con veemenza e recupera ancora un extra possesso e riaccende la gara per i 62 secondi finali. Love viene stoppato sul tiro da tre da Stepanovic, la palla oltrepassa la metà campo e viene dato il possesso a Legnano. Carrea protesta e subisce tecnico. Stepanovic segna il tiro libero dalla lunetta, poi sul possesso la Viola con Donadoni e Taflaj sbaglia dalla lunga e da sotto canestro. Oboe subisce fallo e dalla lunetta ne fa due, poi è il turno di Love: anche per lui due punti. Arbitri ancora protagonisti col fischio di un fallo al rimbalzo di Dolezaj, che manda dalla lunetta Markovic: due su due. Oboe dalla rimessa subisce fallo: altri due tiri liberi realizzati. La gara finiscecol punteggio di 64-72.

Tabellino

Parziali: 16-12; 18-22; 10-21; 20-17.

Myenergy Viola: Taflaj 8, Markovic 10, Love 16, Donadoni 7, Marini 8, Calvellini 10, Diouf 3, Clark, Toure 2, Romeo.

All.: Michele Carrea

SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights: Giannone 1, Lisoni, Scali 4, Quinti 12, Oboe 13, Stepanovic 12, Dolezaj 13, Beretta 6, Mastroianni 8, Scarponi 3.

All.: Paolo Piazza