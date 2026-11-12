Reggio, il centro di accoglienza migranti si sposta: i residenti non ci stanno e chiedono chiarimenti

Un finanziamento da 2,1 milioni di euro, una struttura destinata all’accoglienza temporanea dei migranti e un quartiere che chiede di essere ascoltato. A Reggio Calabria si accende il confronto sulla realizzazione del nuovo centro di accoglienza, inizialmente previsto a Bocale e successivamente trasferito nell’area di Longhi Bovetto, nella zona di Croce Valanidi.

Un intervento che nasce dalla necessità di dotare la città, da anni interessata dagli sbarchi sulle coste calabresi, di uno spazio attrezzato per la prima accoglienza. Ma la decisione di individuare il nuovo sito ha provocato la reazione dei residenti, preoccupati per il futuro di un’area che speravano di poter utilizzare come parco pubblico. Una vicenda che intreccia esigenze umanitarie, scelte amministrative e vecchie criticità del territorio. A discuterne ai microfoni di Live Break, il format di CityNow, sono stati Demetrio Delfino, consigliere comunale di opposizione, ed Emiliano Imbalzano, consigliere comunale di maggioranza.

Dal progetto a Bocale al trasferimento a Longhi Bovetto: cosa è successo

L’operazione prende forma attraverso un accordo di collaborazione istituzionale sottoscritto il 14 aprile 2026 tra Prefettura e Comune di Reggio Calabria, successivamente integrato a giugno.

Il Ministero dell’Interno ha stanziato 2,1 milioni di euro per realizzare un campo di accoglienza temporanea. Al Comune è stato affidato il ruolo di stazione appaltante, con il compito di gestire progettazione, lavori e fornitura dei moduli abitativi.

La prima localizzazione individuata era quella di contrada Zambaldo, a Bocale, nella periferia sud della città. Tuttavia, dopo la consegna dei lavori avvenuta il 30 settembre, una verifica tecnica ha evidenziato una serie di problemi che hanno imposto di rivedere il progetto.

La determina dirigenziale numero 5061 del 16 ottobre 2026, firmata dal settore Lavori pubblici, ricostruisce le ragioni del trasferimento.

Nell’area di Bocale, secondo quanto risulta dalla determina del 16.10.2026 sono state riscontrate diverse criticità:

Una rete fognaria sottodimensionata e una condotta per lo smaltimento delle acque piovane insufficiente.

Collegamenti idrici distanti circa 600 metri, con un importante dislivello da superare.

L’assenza di una rete elettrica adeguata alla potenza richiesta di 60 kW.

La presenza nel sottosuolo di macerie edilizie, materiali di risulta e lastre di amianto.

La necessità di ulteriori accertamenti ambientali per una possibile contaminazione del terreno, legata a un precedente incendio che aveva interessato alcune serre.

Problemi che, secondo i tecnici, avrebbero reso difficile rispettare il cronoprogramma dell’intervento, mettendo a rischio il finanziamento ministeriale. Da qui la decisione di spostare il progetto a Longhi Bovetto, su un terreno comunale di 7.500 metri quadrati, da concedere gratuitamente in uso alla Prefettura.

Nel documento si specifica come sia inoltre necessaria la predisposizione di una delibera di Giunta per approvare la concessione dell’area in comodato d’uso gratuito alla Prefettura, oltre alla revisione formale dell’accordo tra le due istituzioni.

La protesta dei residenti: «Non siamo contro i migranti, vogliamo il nostro parco»

La nuova localizzazione, tuttavia, ha aperto un confronto con gli abitanti di Longhi Bovetto.

Lo scorso 5 novembre, il Gruppo Impegno Civico ha promosso un incontro pubblico e un sit-in per discutere del futuro dell’area e contestare una decisione che, secondo i residenti, sarebbe stata assunta senza un preventivo confronto con il territorio.

A spiegare le ragioni della protesta è il consigliere comunale di opposizione Demetrio Delfino, intervenuto a Live Break.

«Longhi Bovetto è un sito in cui c’è un parco riqualificato con elementi storici e in quel parco all’epoca c’erano due laghetti in cui si pescava e dei reperti storici. La popolazione, penalizzata in passato con la vicenda della discarica di Longhi Bovetto e la scuola materna mai aperta, pensava che questa fosse la volta buona per usufruire di questo parco».

Secondo Delfino, il punto centrale non riguarda la contrarietà all’accoglienza, ma la destinazione di uno spazio che gli abitanti consideravano finalmente restituito al quartiere.

«Dall’oggi al domani si è ritrovata questa scelta di accogliere i migranti attraverso il posizionamento dei container. Lo stupore dei residenti sta nel fatto che il Comune non si è confrontato con la popolazione né con l’associazione».

Il consigliere sottolinea come la richiesta degli abitanti sia quella di valutare soluzioni alternative, evitando di sacrificare un’area sulla quale erano state riposte aspettative di riqualificazione.

«Perché non sono state scelte altre zone? Il problema, chiariamo, non è quello dell’accoglienza migranti ma di sfruttare un parco che era pronto. Nessun accenno di razzismo da parte dei residenti».

Delfino ritiene che ci siano ancora i margini per ripensare la scelta e individuare una diversa collocazione per i moduli abitativi.

Imbalzano: «Bovetto ha subito decenni di discriminazione amministrativa»

Dalla maggioranza arriva una lettura diversa del percorso che ha portato all’individuazione dell’area, pur con il riconoscimento delle difficoltà vissute dal quartiere. Il consigliere comunale Emiliano Imbalzano ricostruisce anzitutto il ruolo delle istituzioni.

«È un provvedimento che nasce dal Ministero e la Prefettura attiva un tavolo e firma un protocollo con l’amministrazione comunale per individuare una location. Reggio si presta molto all’emergenza dell’accoglienza».

La scelta del luogo, spiega Imbalzano, è stata affidata a valutazioni tecniche, anche alla luce della disponibilità limitata di terreni idonei.

«La politica chiede ai funzionari e a una parte tecnica di individuare uno spazio adatto. Da Bocale, per motivi tecnici, in un secondo momento si è scelto Longhi Bovetto. Spazi in città non ce ne sono tanti. Inizialmente si è pensato San Gregorio».

Imbalzano non nega, però, il peso delle vicende che hanno segnato negli anni questa parte della città.

«Il problema è serio, Bovetto passa decenni di discriminazione amministrativa. L’idea naturalmente non concilia con quello che hanno subito i cittadini di quell’area».

Da qui la proposta di accompagnare la realizzazione del centro con interventi che possano produrre benefici anche per chi vive nel quartiere.

«È necessario sfruttare questa risorsa di 2 milioni di euro ministeriale per alcune opere compensative di urbanizzazione e di bonifica».

Un’ipotesi politica che, tuttavia, dovrà essere verificata rispetto alla destinazione delle somme già assegnate e agli interventi effettivamente finanziabili.

Accoglienza e riqualificazione, il nodo resta il confronto con il quartiere

La questione di Longhi Bovetto va oltre la semplice individuazione di un terreno per installare i container.

Da una parte c’è la necessità di realizzare una struttura che consenta a Reggio Calabria di gestire in maniera più adeguata l’accoglienza temporanea dei migranti. Dall’altra, le aspettative di un quartiere che denuncia di aver atteso per anni interventi di riqualificazione e che oggi teme di perdere uno spazio destinato alla collettività.

Resta inoltre da chiarire se e in quale misura il progetto possa convivere con la valorizzazione dell’area verde e con eventuali opere a beneficio dei residenti.

La determina comunale chiarisce gli aspetti amministrativi e tecnici del trasferimento, ma non contiene uno specifico programma di interventi compensativi per Longhi Bovetto.

L’obiettivo di non perdere i 2,1 milioni di euro stanziati dal Ministero resta dunque prioritario per le istituzioni. Ma la protesta dei residenti riporta al centro un altro tema: quello del coinvolgimento dei territori nelle decisioni che incidono direttamente sulla loro vivibilità.