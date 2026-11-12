Anas, obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in Calabria: le strade
Moto e scooter solo senza neve né ghiaccio: le regole Anas per l'inverno sulle strade statali calabresi
12 Novembre 2026 - 09:41 | Comunicato Stampa
Anas ricorda che dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali del Piemonte maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.
Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.
Le strade statali interessate dall’obbligo
L’obbligo riguarda:
- la SS 109 Quater della Piccola Sila dal km 0,000 al km 19,438, Tratta Bivio Cafarda – Taverna
- SS 109 Racc. della Piccola Sila dal km 0,000 al km 3,077 (Loc. Pentone)
- SS 177 Silana di Rossano dal km 51,500 al km 59735, bivio Camigliatello – Cropalati
- SS 177 Silana di Rossano dal km 0,000 al km 42,650,bivio Camigliatello – Cropalati
- SS 177 Dir. di Longobucco dal km 0,000 al km 15,244,loc.Longobucco
- SS 179 del Lago Ampollino dal km 0,000 al km 5,790, Spineto – Bocca di Piazza
- SS 179 Dir. del Lago Ampollino dal km 0,000 al km 9,140; Bivio Spineto – Albi
- SS 182 delle Serre Calabre dal km 60,380 al km 73,Tratta Sorianello Chiaravalle
- SS 182 delle Serre Calabre dal km 43,000 al km 48,409; Tratta Sorianello
- SS 183 Aspromonte Jonio dal km 0,000 al km 21,400, Tratta Delianuova – Gambarie
- SS 184 delle Gambarie dal km 0,000 al km 29,164; Tratta Gallico – Gambarie
- SS 19 delle Calabrie dal km 277,960 al km 365,700 Tratta Cosenza – Catanzaro
- SS 278 di Potame dal km 0,000 al km 40,590 Tratta Cosenza -Amantea
- SS 283 delle Terme Luigiane dal km 0,000 al km 18,000 Tratta Guardia Piemontese – Fagnano
- SS 283 Var della Stazione di San Marco Roggiano dal km 0,000 al km 6,140; Loc. San Marco Argentano
- SS 481 della Valle del Ferro dal km 14,300 al km 31,000 Tratta Oriolo – Castroregio
- SS 504 di Mormanno dal km 0,000 al km 37,820 Tratta Scalea – Mormanno
- SS 531 di Cropalati dal km 11,100 al km 15,560 Tratta -Caloveto – Cropalati
- SS 616 di Pedivigliano dal km 0,000 al km 17,000 Colosimi Martirano – Svincolo A2
- SS 616 Dir di Pedivigliano dal km 0,000 al km 3,049 Loc. Altilia
- SS 660 di Acri dal km 19,700 al km 43,143 Tratta Luzzi – Acri
- SS 660 di Acri dal km 0,000 al km 17,000 Tratta Luzzi – Acri
- SS 682 Jonio – Tirreno dal km 10,950 al km 27,000 Tratta Mammola – Polistena
- SS 713 Trasversale delle Serre dal km 18,150 al km 26,700, Tratta Vazzano – Gagliato
- SS 713 Dir di Serra San Bruno dal km 0,000 al km 6,864 Loc. Serra san Bruno
- SS 713 Dir/ A di Serra San Bruno dal km 0,000 al km 0,536 Loc. Serra San Bruno
L’obbligo lungo l’A2 e le regole in caso di neve
Inoltre, l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, sarà attivo lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, dal km 92,475 al km 196,147, tra gli svincoli di Sala Consilina e Frascineto/Castrovillari, in entrambe le carreggiate e dal km 260,951 al km 287,492, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, in entrambe le carreggiate.
In caso di neve o formazione di ghiaccio nel tratto compreso tra Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi, in presenza di mezzi operativi impegnati nelle attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio, sia istituito il divieto di sorpasso, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri dai mezzi operativi segnalati da girofaro e il limite massimo di velocità di 50 km/h, nonché il divieto di sorpasso per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t.
Le prescrizioni avranno validità dalle ore 00:00 del 15 novembre alle ore 24:00 del 15 aprile 2027 e interesseranno tutti gli utenti della strada.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie