Villa, al via la 13ª stagione di drammaturgia contemporanea al Teatro Primo
Tredici appuntamenti sotto la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Il cartellone completo
12 Novembre 2026 - 09:22 | Comunicato Stampa
A Villa San Giovanni si accendono nuovamente le luci sul palco del Teatro Primo, che presenta la stagione 2026/2027: un cartellone di tredici appuntamenti che, dal 15 novembre al 9 maggio, accompagnerà il pubblico attraverso linguaggi, autori e interpretazioni differenti.
La nuova stagione, affidata alla direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi, conferma la vocazione di uno spazio culturale che ha fatto dell’indipendenza artistica e della sperimentazione i propri elementi distintivi. Un progetto nato dal basso, cresciuto attraverso l’autoproduzione e l’autofinanziamento, che continua a investire sulla drammaturgia contemporanea e sul rapporto diretto con gli spettatori.
«In un tempo che mette l’uomo contro l’uomo, la cultura è l’unico spazio che ci mette l’uno accanto all’altro. Non per scontrarci, ma per riconoscerci».
È il messaggio che accompagna la presentazione della tredicesima stagione, sintetizzando una visione del teatro inteso come luogo di incontro, confronto e libertà espressiva.
«Fare cultura oggi non è un lusso. È un atto di resistenza. Resistenza all’omologazione, alla semplificazione, alla paura del diverso. Resistenza all’idea che esista un solo modo di pensare, un solo modo di vivere, un solo modo di fare teatro».
Il programma propone produzioni originali, adattamenti teatrali, spettacoli musicali e riletture di opere contemporanee, con la partecipazione di artisti e compagnie provenienti da differenti esperienze artistiche. Dalla commedia al teatro di ricerca, il cartellone attraversa temi e sensibilità che restituiscono la varietà della scena teatrale attuale.
Via Crudex apre la stagione
Ad aprire la tredicesima stagione, domenica 15 novembre, sarà «Via Crudex – Cantico della minaccia», spettacolo scritto e diretto da Rosario Palazzolo, con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, prodotto dal Teatro Dei 3 Mestieri. Un lavoro che porta sulla scena le paure, le fragilità e le contraddizioni del mestiere dell’attore, interrogandosi sul significato stesso di fare teatro oggi, sul rapporto con il pubblico e sulla continua tensione fra identità personale e rappresentazione.
Palazzolo costruisce lo spettacolo attraverso otto frammenti di un percorso volutamente incompleto, dando forma a quella che definisce una sorta di «tauromachia dell’attore»: una lotta incessante con il testo, con il regista, con gli spettatori e, soprattutto, con se stessi.
«Ho acchiappato le paure tipiche degli attori, le disavventure degli attori, le fragilità degli attori, il loro vissuto traboccante di esperienze caduche, zeppo di acrobazie emotive», racconta l’autore, spiegando la genesi di un’opera che nasce dall’esigenza di esplorare le contraddizioni di una professione esposta continuamente al giudizio e alla necessità di reinventarsi.
Il debutto di “Via Crudex” inaugura un percorso che proseguirà fino alla primavera, con spettacoli capaci di attraversare generi, linguaggi e differenti esperienze della scena contemporanea. A sostenere questo progetto è soprattutto il legame costruito negli anni con il pubblico.
«Se siamo arrivati fin qui, è perché questa resistenza ha trovato una comunità che la sostiene», sottolineano Christian Parisi e Silvana Luppino, direttori artistici di Teatro Primo, rinnovando il proprio impegno a mantenere vivo uno spazio di produzione e diffusione culturale nel territorio dello Stretto.
Tredici anni di attività rappresentano così la continuità di una scelta artistica precisa: difendere la libertà di raccontare, sperimentare e portare in scena ciò che si ritiene necessario, mantenendo il teatro un luogo aperto alle domande e alle contraddizioni del presente.
15 novembre 2026 – Via Crudex – Cantico della minaccia: Testo e regia Rosario Palazzolo, con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino. Produzione Teatro Dei 3 Mestieri.
29 novembre 2026 – Tracollati: Di Domenico Loddo. Corso Attori Teatro Primo.
5 e 6 dicembre 2026 – Era ottobre: Con Tino Calabrò e Tino Caspanello. Testo e regia di Tino Caspanello. Produzione Teatro Pubblico Incanto, Statale 114.
20 dicembre 2026 – Tutte mie “Original version”: Spettacolo musicale di e con Giovanni Amodeo.
5 gennaio 2027 – Il Tartufo: Adattamento dell’opera teatrale “Tartuffe ou l’Imposteur” di Molière. Corso Attori Teatro Primo.
6 gennaio 2027 – Terapia di gruppo: Liberamente tratto da “Beyond Therapy” di C. Durang. Corso Attori Teatro Primo.
17 gennaio 2027 – Anna Cappelli: Di Annibale Ruccello, con Silvana Luppino. Regia Christian Maria Parisi. Produzione Teatro Primo.
23 e 24 gennaio 2027 – Lo cunto de li cunti: Di Giambattista Basile. Diretto e interpretato da Silvio Barbiero. Produzione Teatro del Sangro.
6 e 7 febbraio 2027 – Il Calapranzi: Di Harold Pinter. Adattamento, regia e interpretazione di Stefano Angelucci Marino e Roberto Galano. Produzione Teatro del Sangro/Green Factory, in collaborazione con il Teatro dei Limoni.
13 e 14 marzo 2027 – Il circo capovolto: Di e con Andrea Lupo, diretto da Andrea Paolucci. Produzione Teatro delle Temperie.
3 e 4 aprile 2027 – Splen Records: Scritto e diretto da Carlo Galiero, con Martina Glenda e Carlo Sella. Produzione Teatro del Carro.
18 aprile 2027 – La carta da parati gialla: Di Charlotte Perkins Gilman, con Irene Polimeni.
9 maggio 2027 – Gli effetti personali: Di Francesco Villari. Produzione Teatro Primo.
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