Caro-treni a Natale, Salerno (AvantiCalabria): ‘Basta speculazioni, serve un tetto ai prezzi’
Firenze-Paola a 200 euro (+400%), Torino-Reggio Calabria andata e ritorno a quasi 390: Nicola Salerno (AvantiCalabria) propone tre interventi per le festività
12 Novembre 2026 - 09:04 | Comunicato Stampa
Con l’approssimarsi delle festività natalizie si ripropone puntuale la criticità legata all’insostenibile incremento dei costi dei trasporti per studenti e lavoratori fuori sede. Le rilevazioni sulle principali direttrici evidenziano rincari considerevoli: la tratta Firenze-Paola registra aumenti che portano il biglietto a 200 euro (+400%), mentre per il collegamento di andata e ritorno Torino-Reggio Calabria le tariffe sfiorano i 390 euro.
«Non si tratta di mobilità turistica o di lusso, ma dell’esercizio di un diritto fondamentale quale il ricongiungimento familiare», dichiara Nicola Salerno (AvantiCalabria).
«L’applicazione incontrollata dei sistemi di gestione dinamica dei prezzi nei periodi ad alta domanda penalizza economicamente chi necessita di viaggiare in date vincolate, a partire dai nostri conterranei che ne subiscono il disagio maggiore.»
Al fine di offrire soluzioni concrete e tempestive, AvantiCalabria ha formulato una proposta articolata su tre interventi prioritari:
- 1. Tetto massimo tariffario (Cap): Introduzione di un limite invalicabile alle tariffe base durante i periodi di picco stagionale a tutela di residenti e fuorisede.
- 2. “Passaporto Rientro Calabria”: Creazione di un’infrastruttura digitale regionale destinata alla gestione ed erogazione di voucher e contributi tariffari agevolati.
- 3. Programmazione di corse straordinarie: Attivazione di un tavolo di concertazione con i vettori per incrementare l’offerta di convogli e calmierare i costi tramite l’aumento della capacità complessiva.
«La regione Calabria è impegnata in un percorso di rilancio organico e di attrazione di nuove competenze», conclude Salerno.
«Il presupposto essenziale per l’accessibilità del territorio risiede nella capacità di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di rientrare senza sostenere oneri insostenibili. La distanza geografica non deve tradursi in una discriminazione economica: la mobilità durante le feste deve essere un’opportunità garantita a ciascuno.»
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