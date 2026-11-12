Reggio Calabria, la Fortitudo 1903 inaugura la Biblioteca dello Sport intitolata a Umberto Sabatini

Un pomeriggio all’insegna della memoria, della cultura e dei più alti valori olimpici quello vissuto mercoledì 11 novembre 2026, giorno di San Martino, presso i locali del Centro Sportivo “Matteo Pellicone”. La Società Ginnico-Sportiva Fortitudo 1903, sodalizio centenario guidato dal presidente Riccardo Partinico, ha ufficialmente inaugurato la nuova Biblioteca dello Sport, intitolandola alla memoria di Umberto Sabatini – figura cardine dello sport, della giustizia federale e della poesia italiana, scomparso nel dicembre 2020 all’età di 95 anni – e dedicando al suo interno la Sala di Lettura allo storico dello sport Pasquale Nucara.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Nazionale dei Musei Sportivi, promossa dall’UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia), andando ad arricchire ulteriormente il patrimonio culturale della società reggina, che già ospita al suo interno il Museo dello Sport intitolato al fondatore, il Cardinale Gennaro Portanova.

La cerimonia e la commovente testimonianza di Giuseppe Pellicone

Ad accogliere gli ospiti presso la sede societaria è stato un prestigioso comitato d’accoglienza formato dai vertici, dai tecnici e dai campioni legati al sodalizio: il presidente Riccardo Partinico, la vicepresidente e allenatrice della Nazionale italiana di karate Rossella Zoccali, la delegata regionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia Alessandra Benedetto, la pluricampionessa europea e mondiale di pallavolo Antonella Del Core, il campione italiano di karate 2026 Michael Mollica, la giovane judoka Silvia Sorbo, l’istruttore di Karate e cantante Nino Pizzimenti, l’avvocato Armando Neri, cintura nera di Karate e la poetessa, docente e giornalista Ilda Tripodi, che ha moderato l’intero evento.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Partinico e l’esecuzione dell’Inno Sociale della Fortitudo 1903 – scritto proprio da Umberto Sabatini – il momento più intenso della serata è stato affidato all’Avv. Armando Neri. Intervenuto in rappresentanza del Presidente Onorario della FIJLKAM, Prof. Giuseppe Pellicone, Neri ha dato lettura dello scritto commemorativo firmato dallo stesso Pellicone, intitolato “Sport e Poesia: l’opera di Umberto Sabatini”.

Nel messaggio è stato tracciato il ritratto di un uomo definito da un alto magistrato reggino come “uno che cammina in punta di piedi”: schivo e alieno dal mettersi in mostra, ma protagonista per oltre sessant’anni dell’élite dirigenziale federale. Atleta fino a quasi quarant’anni nella lotta e nella pesistica (master ante litteram), arbitro mondiale di pesistica, presidente della Commissione Federale d’Appello e insignito delle più alte onorificenze (tra cui la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, la Medaglia d’Onore FIJLKAM e il Diploma d’Onore del CIO), Sabatini è stato ricordato soprattutto per la sua straordinaria vena poetica, coltivata sia in lingua italiana che in vernacolo napoletano.

Dalle liriche dedicate alla famiglia Pellicone e alla scomparsa di San Giovanni Paolo II (“2 Aprile 2005”), fino ai versi sportivi de “La Preghiera dell’Atleta” – che gli valse persino le congratulazioni di Papa Paolo VI – e “Il Giuramento dell’Atleta”, Pellicone ha ricordato lo straordinario palmarès letterario dell’amico: 89 podi conquistati in concorsi nazionali e internazionali di poesia (43 ori, 26 argenti e 20 bronzi), oltre a 31 premi speciali al merito culturale e poetico, prima di chiudere con un commosso “Grazie, mille grazie, Umberto, dal novantacinquenne tuo fratello Giuseppe”. Un lungo e sentito applauso è stato poi rivolto al figlio presente in sala, il Magistrato Augusto Sabatini, ringraziato per aver donato alla Fortitudo 1903 la ricca collezione di medaglie, trofei e onorificenze appartenute al padre, oggi esposte nelle vetrine del sodalizio.

Gli interventi, le declamazioni e il taglio del nastro

La cerimonia è proseguita con l’interpretazioni di Nino Pizzimenti, che ha declamato “La Preghiera dell’Atleta” e “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, e della giovane Silvia Sorbo, cintura verde di judo, che ha recitato “Il Giuramento dell’Atleta”. Il presidente Riccardo Partinico – ringraziato pubblicamente nel messaggio di Pellicone anche nella sua veste di studioso dei Bronzi di Riace a livello internazionale – ha poi ripercorso le tappe storiche della Fortitudo 1903, soffermandosi sulla nascita della Biblioteca e ringraziando quanti hanno contribuito alla formazione del patrimonio librario attraverso importanti donazioni: tra questi il Prof. Giuseppe Pellicone, il Prof. Pasquale Nucara, la famiglia di Giovanni Calafiore, la Prof.ssa Rossella Zoccali e lo stesso Partinico.

Nel corso della serata si sono susseguiti gli interventi con interessanti e sentiti contributi da parte di Augusto Sabatini e delle autorità e personalità presenti: il Consigliere Comunale Avv. Fabio Colella (intervenuto su delega del Sindaco Francesco Cannizzaro e in veste di Dirigente Nazionale FIV), l’Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere Ing. Mimma Catalfamo (prima donna calabrese a conquistare il grado di cintura nera di judo), il Prof. Francesco Barreca (in rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Prof, Giuseppe Zimbalatti), il Presidente Regionale CONI Calabria Dott. Tino Scopelliti, il Coordinatore Regionale Sport e Salute Dott. Walter Malacrino, il Presidente Regionale FIPE Calabria Avv. Antonello Battaglia e il docente universitario e giurista Prof. Luciano Maria Delfino.

La cerimonia è infine culminata con il solenne taglio del nastro, lo scoprimento della targa commemorativa della Biblioteca intitolata a Umberto Sabatini e la visita ai locali al secondo piano, dove è stata ufficialmente dedicata e inaugurata la Sala di Lettura “Pasquale Nucara”.

Le autorità e le personalità presenti

Numerosa e qualificata la partecipazione delle istituzioni civili, sportive e culturali del territorio che hanno voluto onorare l’evento:

· Avv. Fabio Colella – Consigliere Comunale (intervenuto su delega del Sindaco Francesco Cannizzaro) e Dirigente Nazionale FIV

· Ing. Mimma Catalfamo – Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere (prima donna calabrese a conquistare il grado di cintura nera di judo)

· Prof. Francesco Barreca – In rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti

· Dott. Tino Scopelliti – Presidente Regionale CONI Calabria

· Dott. Walter Malacrino – Coordinatore Regionale Sport e Salute

· Avv. Antonello Battaglia – Presidente Regionale FIPE Calabria

· Dott.ssa Angela Puleio – Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria

· Prof. Luciano Maria Delfino – Docente Universitario e Giurista

· Prof. Pasquale Nucara – Storico dello Sport

· Dott. Igino Postorino – Presidente Onorario Circolo Tennis “Rocco Polimeni”

· Dott. Marco Polimeni – Gestore Parco Caserta

· Dott. Giulio Tetto – Presidente Provinciale ANSMES Reggio Calabria

· Dott. Nino Zampaglione – Già Presidente Provinciale ANSMES Reggio Calabria

· Dott.ssa Rosaria Surace – Presidente “Mille Donne per l’Italia” RC

· Prof. Alberto Cafarelli – Presidente Istituto del “Nastro Azzurro” RC