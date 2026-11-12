Calciomercato Nissa, altra risoluzione consensuale. Va via un centrocampista ex Reggina

Momento decisamente negativo in casa Nissa. La formazione siciliana, allestita in estate con ambizioni di vertice e l’obiettivo di conquistare la promozione, si ritrova adesso nelle zone pericolose della classifica, costretta a guardarsi alle spalle e a lottare per evitare i playout. Una situazione ben lontana dalle aspettative iniziali, che sta spingendo la società a rivedere anche le strategie di mercato. Dopo la separazione con il difensore Luca Bruno, passato alla Reggina, arriva infatti un’altra risoluzione contrattuale, questa volta con il centrocampista Alessandro Provenzano, ex amaranto nel 2018 con 14 presenze e un gol.

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A comunicarlo è lo stesso club biancoscudato attraverso una nota ufficiale:

“La Nissa F.C. comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Alessandro Provenzano. La società desidera ringraziare il calciatore per la professionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrati nel corso della sua esperienza in biancoscudato, augurandogli le migliori fortune umane e professionali e un brillante prosieguo della carriera. Ad Alessandro, va il più sincero in bocca al lupo per le nuove sfide sportive che lo attendono”. Passaggio flash del centrocampista al Gela, squadra in grande crescita e, come la Reggina, protagonista nelle ultime cinque giornate dove ha conquistato 11 punti.

Due partenze che confermano una fase di cambiamento per la Nissa, chiamata adesso a invertire rapidamente la rotta. Doveva essere una delle grandi protagoniste del campionato, ma la realtà racconta una stagione decisamente diversa, con una classifica preoccupante e un organico che comincia a perdere alcuni dei suoi elementi.