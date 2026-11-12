Scuole in Calabria, in dieci anni chiuse 263 sedi: cosa dice il rapporto di Save the Children

Nell'Atlante 2026 la Calabria è seconda in Italia per sedi scolastiche chiuse e prima per incidenza. Nella provincia di Reggio il 56,5% delle scuole dell'infanzia ha classi vuote

In dieci anni la Calabria ha perso 263 sedi scolastiche, il secondo numero più alto d’Italia dopo la Campania. Lo racconta il nuovo rapporto di Save the Children, l’Atlante dell’infanzia a rischio 2026 dal titolo Scuola liberatutti, diffuso il 12 novembre in vista della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre.

Il dato non riguarda solo gli iscritti che calano. Il rapporto fotografa anche lo stato degli edifici: in Calabria il 71,8% non ha il certificato di agibilità.

In breve

Dal 2015-16 in Calabria chiuse 263 sedi scolastiche, il 10,7% del totale, la quota più alta d’Italia

Nella provincia di Reggio Calabria il 56,5% delle scuole dell’infanzia ha classi vuote, contro una media nazionale del 35,7%

Il 71,8% degli edifici scolastici calabresi non ha il certificato di agibilità e il 55,7% non ha nessuno dei tre certificati essenziali

Le 263 sedi chiuse e il calo degli alunni

Secondo l’Atlante di Save the Children, dal 2015-16 in Italia sono state chiuse 1.571 sedi scolastiche, mentre gli alunni sono diminuiti di oltre 800 mila. Al Sud pesa di più: 277 chiusure in Campania, 263 in Calabria, 174 in Puglia e 172 in Sicilia.

In Calabria l’incidenza delle chiusure sul totale è del 10,7%, la più alta del Paese, seguita dal Molise con il 10,2%, mentre in Emilia-Romagna è dello 0,3%. Alla base ci sono il calo demografico, le iscrizioni in diminuzione e il piano di dimensionamento della rete scolastica.

Per il futuro l’Istat prevede che entro il 2036 i bambini tra 3 e 13 anni possano calare di circa un milione. Save the Children stima che circa 3.000 Comuni italiani rischino di perdere l’unica scuola primaria, quasi la metà nel Sud e nelle Isole.

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Infanzia e pluriclassi: i numeri di Reggio e della Calabria

Il rapporto segnala che in Italia il 35,7% delle scuole dell’infanzia ha classi vuote o con pochi bambini, a rischio chiusura. In tutte le province calabresi la quota supera la media nazionale, secondo i dati diffusi dall’Ansa:

Cosenza: 60,1%

Reggio Calabria: 56,5%

Vibo Valentia: 56,4%

Crotone: 55,4%

Catanzaro: 53,6%

Crescono anche le pluriclassi, cioè le classi formate da 8 a 18 studenti di età diverse, che nascono quando in un anno gli alunni scendono sotto i 10. In Calabria rappresentano il 5,1% delle classi della primaria, appena sotto il 5,9% di Basilicata e Molise, le percentuali più alte.

Edifici senza agibilità: la fotografia della sicurezza

Sul fronte degli edifici, in Italia quasi due su tre (62,8%) risultano senza certificato di agibilità. In Calabria la quota sale al 71,8%. Oltre un terzo degli edifici nazionali non ha i tre certificati essenziali per la sicurezza, cioè agibilità, prevenzione incendi e omologazione della centrale termica: in Calabria è il 55,7%.

La cifra coincide con quella di un’indagine di Tuttoscuola di metà settembre sui dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, riportata dalla Gazzetta del Sud: su 2.105 edifici calabresi censiti, 1.172 non avevano nessuna delle tre certificazioni, mentre solo 81, il 3,8%, le avevano tutte.

Va chiarito che l’assenza di un documento non dimostra da sola che un edificio sia pericoloso: il dato indica la sicurezza attestata formalmente, secondo quanto comunicato dagli enti proprietari. A Reggio il tema era già emerso nel settembre 2024, quando il Garante regionale per l’infanzia Antonio Marziale ricordava i nove edifici comunali risultati inagibili dopo le verifiche sulla vulnerabilità sismica.

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Cosa può cambiare e le prossime tappe

Sul dimensionamento la Regione aveva comunicato ad aprile che per l’anno scolastico 2027-2028 non sono previsti accorpamenti, come indicato dall’assessore all’Istruzione Eulalia Micheli dopo il tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali.

Sul piano nazionale Save the Children segnala che la spesa per l’istruzione, salita a poco più del 4% del Pil grazie alle risorse del Pnrr, dal 2027 rischia di scendere di nuovo sotto questa soglia. Il rapporto sarà discusso il 19 novembre alle ore 9:30 a Roma, nella sede dell’organizzazione.

Anche il rapporto sui quartieri di disagio, diffuso a maggio, aveva puntato i riflettori sul territorio: nelle aree di disagio socioeconomico della città metropolitana il 42,7% delle famiglie vive in povertà relativa.

In sintesi

Quante scuole sono state chiuse in Calabria in dieci anni?

Secondo l’Atlante dell’infanzia a rischio 2026 di Save the Children sono 263 le sedi scolastiche chiuse dal 2015-16, pari al 10,7% del totale. La Calabria è seconda in Italia per numero di chiusure, dopo la Campania con 277.

Cosa sono le pluriclassi?

Sono classi composte da 8 a 18 alunni di età diverse, che si formano quando in uno stesso anno gli alunni scendono sotto i 10. Nella primaria calabrese rappresentano il 5,1% delle classi, secondo Save the Children.

Un edificio senza certificato di agibilità è pericoloso?

Non necessariamente: l’assenza del documento indica che la sicurezza non risulta attestata formalmente. In Calabria il 71,8% degli edifici scolastici ne è privo, secondo il rapporto di Save the Children del 12 novembre 2026.