Reggina-Sambiase: il primo dato della prevendita dei biglietti

È facile immaginare un Granillo gremito per la sfida tra Reggina e Sambiase. L’attesa per lo scontro al vertice cresce e i tifosi amaranto non vorranno mancare a uno degli appuntamenti più importanti di questa prima parte di stagione. In palio ci sono molto più dei tre punti. Una vittoria consentirebbe alla Reggina di staccare una attuale diretta concorrente e lanciare un segnale forte al campionato, confermando le ambizioni di una squadra che vuole continuare la propria corsa verso la promozione.

Intanto, arrivano le prime indicazioni dalla prevendita. Sono già circa 1000 i biglietti staccati, ai quali si aggiungono i 3593 abbonati, per un totale potenziale di quasi 4600 spettatori. Un numero destinato a crescere sensibilmente nei prossimi giorni, con la concreta possibilità di vedere un Granillo vestito a festa.

La Reggina si prepara dunque a una sfida che può rappresentare uno snodo importante della stagione. E ancora una volta potrà contare sulla spinta del proprio pubblico.