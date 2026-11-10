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Rider gravemente ferito a Reggio. Nidil Cgil: ‘La sicurezza prima della logica della consegna’

"La salute e la sicurezza non possono essere considerate una responsabilità esclusivamente individuale e scaricate sulle spalle di chi pedala o guida per lavorare"

10 Novembre 2026 - 18:22 | Comunicato Stampa

Incidente via marvasi reggio calabria

NIdiL CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria e NIdiL CGIL Calabria esprimono profonda vicinanza al rider rimasto gravemente ferito nella serata del 9 novembre mentre era impegnato in una consegna a Reggio Calabria, e alla sua famiglia, con l’auspicio che le sue condizioni possano migliorare al più presto.

«Quanto accaduto – affermano Davide Tarsia, Segretario NIdiL CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria e Ivan Ferraro, Coordinatore NIdiL CGIL Calabria – richiama ancora una volta l’attenzione sulle condizioni nelle quali i rider svolgono quotidianamente il proprio lavoro. Parliamo di lavoratori e lavoratrici che ogni giorno percorrono le nostre strade nel traffico, esposti ai rischi della circolazione e alle condizioni meteorologiche, all’interno di un sistema organizzato attraverso piattaforme digitali che assegna le consegne, determina i compensi e incide concretamente sull’organizzazione dell’attività».

Il modello delle piattaforme digitali

«Un modello nel quale tempi, numero delle consegne, disponibilità e meccanismi algoritmici possono esercitare una pressione continua sul lavoratore, spingendolo a rincorrere velocità e produttività per aumentare il proprio reddito o per non essere penalizzato nell’accesso alle successive occasioni di lavoro. È su questo – aggiungono i due sindacalisti – che riteniamo necessario aprire una riflessione seria: sulle condizioni concrete nelle quali questo lavoro viene svolto e su quanto esse possano incidere sulla salute e sulla sicurezza di chi ogni giorno effettua consegne sulle nostre strade».

La responsabilità delle piattaforme

«La salute e la sicurezza non possono essere considerate una responsabilità esclusivamente individuale e scaricate sulle spalle di chi pedala o guida per lavorare. Le piattaforme devono assumersi pienamente la responsabilità di garantire condizioni di lavoro sicure, formazione adeguata, prevenzione e strumenti di protezione effettivi.

È una battaglia che NIdiL CGIL porta avanti da anni e che oggi continua anche attraverso la campagna nazionale Riders for Rights, per riportare al centro la persona dentro un’organizzazione del lavoro sempre più governata dalle piattaforme e dagli algoritmi», osservano Tarsia e Ferraro.

«I rider sono lavoratori. Dietro ogni ordine, ogni consegna e ogni notifica di una piattaforma c’è una persona, con la propria vita, la propria salute e i propri diritti. Per questo servono condizioni di lavoro che mettano al centro la persona, la sua salute e la sua sicurezza, e non la logica della consegna a ogni costo.

Quanto accaduto a Reggio Calabria deve richiamare piattaforme, istituzioni e parti sociali alla necessità di affrontare seriamente il tema della sicurezza e delle condizioni nelle quali i rider svolgono ogni giorno il proprio lavoro. Oggi, prima di ogni altra considerazione, il nostro pensiero va al lavoratore ricoverato e ai suoi familiari. A lui – concludono – rivolgiamo l’augurio di poter superare questo momento difficile e tornare presto alla propria vita».

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