Deleghe al Comune, Cannizzaro pronto alle scelte. Si apre il “secondo tempo” del sindaco

A 5 mesi e mezzo dalle elezioni comunali, il mosaico del potere amministrativo al Comune di Reggio Calabria non è ancora completo. Francesco Cannizzaro medita, riflette, e non si fa prendere dalla fretta. La squadra degli assessori composta ad inizio luglio dal sindaco ha definito il primo livello di governo della città, ma resta aperto il tema destinato a occupare il dibattito delle prossime settimane: chi gestirà le deleghe rimaste fuori dalla distribuzione ufficiale? È qui che si gioca il ‘secondo tempo’ della partita politica di Palazzo San Giorgio, sin dal day after che ha visto Cannizzaro e il centrodestra dominare alle urne delle comunali reggine.

Le deleghe trattenute dal sindaco

Le scelte più rilevanti del primo cittadino, ad ormai 4 mesi dalla composizione della Giunta, sono state quelle di trattenere direttamente alcune competenze considerate centrali. Più che comprensibile in una fase di ‘start-up’ dell’amministrazione comunale. Tra le deleghe rimaste senza titolare, le principali sono senza dubbio Ambiente, Polizia Municipale e Programmazione. Settori che rappresentano altrettanti snodi fondamentali dell’amministrazione comunale e che difficilmente possono essere considerate semplici caselle organizzative.

L’Ambiente è la delega che più di altre misura il rapporto quotidiano tra cittadini e Comune. Rifiuti, pulizia della città, verde pubblico, decoro urbano: sono temi che incidono immediatamente sulla percezione dell’efficienza amministrativa. La decisione di Cannizzaro di mantenerla nelle proprie mani segnala la volontà di seguire personalmente uno dei dossier più delicati della città, con la volontà di imprimere presto una svolta al tema dei rifiuti con il nuovo piano di raccolta di Ecologia Oggi prossimo ad essere presentato.

Non a caso, in questi primi mesi trascorsi con addosso la fascia tricolore, Cannizzaro è tornato più volte sul tema dell’ambiente (sin dall’operazione Piazza pulita), che comprende non solo la raccolta rifiuti e l’emergenza legata alle microdiscariche, ma più in genere il decoro, l’ordine e il delicato tema della depurazione.

Stesso discorso per la Polizia Municipale. Viabilità, controllo del territorio e sicurezza urbana sono ambiti ad alta esposizione politica, nei quali il sindaco potrebbe voler mantenere una responsabilità diretta anche dopo l’assegnazione delle deleghe.

Ancora più strategica è la Programmazione, che spesso comprende Bilancio e Finanze. È la cabina di regia dell’intera macchina amministrativa.

La delega al Bilancio rappresenta uno degli incarichi più importanti e strategici all’interno di un’amministrazione comunale. Non si tratta soltanto di gestire entrate e uscite, ma di contribuire a definire le priorità politiche e amministrative dell’ente, individuando le risorse necessarie per trasformare programmi e progetti in interventi concreti. Dalla gestione dei conti pubblici alla programmazione degli investimenti, dal controllo della spesa alla tenuta degli equilibri finanziari, ogni scelta passa inevitabilmente dal Bilancio.

Una delega che richiede competenza, responsabilità e visione, perché dalla solidità economica del Comune dipendono la qualità dei servizi ai cittadini, la capacità di realizzare opere pubbliche e le prospettive di sviluppo dell’intero territorio. Per questo, il Bilancio non è soltanto uno strumento contabile, ma una delle principali leve attraverso cui un’amministrazione può dare concretezza alla propria azione di governo.

Le deleghe a Tributi e Patrimonio assegnate a Demetrio Marino non equivalgono, da sole, a un’attribuzione del Bilancio e delle Finanze. Da capire quindi quali saranno le intenzioni del sindaco Cannizzaro con una delega quantomai strategica e delicata e che il primo cittadino potrebbe continuare a tenere per sé.

Le deleghe ancora senza titolare e i possibili assegnatari

Numerose le altre deleghe ad oggi ancora senza un titolare. Cultura, Sport, Politiche giovanili, Spettacolo, Pari opportunità, Trasparenza, Società partecipate, Contenzioso, Avvocatura comunale, Servizi cimiteriali e Toponomastica.

Quali le deleghe che il sindaco Cannizzaro potrebbe presto assegnare e a quali consiglieri affidarle? Alcuni segnali, in questo senso, sono già emersi.

Il consigliere Fabio Colella ad esempio è stato protagonista di presenze istituzionali in numerosi eventi legati all’ambito sportivo, segnali che alimentano l’ipotesi di una possibile assegnazione delle competenze sportive.

Paolo Bilardi ha invece assunto in questi mesi un ruolo pubblico su iniziative culturali cittadine, un percorso che potrebbe preludere a un coinvolgimento più strutturato nel settore culturale.

Le parole del sindaco sulle deleghe

Uno spoiler, seppur senza il nome del protagonista, il sindaco Cannizzaro in questo caso lo ha fatto.

«Posso anticipare che assegnerò la delega alla Cultura, ma non dico a quale consigliere. Attribuirò qualche altra delega ma non tutte, alcune rimarranno in mio possesso», le parole del sindaco Cannizzaro nelle scorse settimane, dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione ‘Reggio Politik’ su Rtv.

La scorsa settimana, in occasione della conferenza stampa a Palazzo Alvaro relativa ai 25 milioni di intervento di Sorical per il servizio idrico, il sindaco Cannizzaro è tornato sull’argomento deleghe al Comune, stimolato da una domanda posta da Citynow.

«Sto ultimando le mie ultime considerazioni per attribuire delle deleghe ad alcuni consiglieri, d’altronde lo avevo già detto il giorno in cui presentai la Giunta e credo che da qui a qualche settimana annuncerò il conferimento di alcune responsabilità a dei bravissimi consiglieri che avranno poi l’onore e l’onore di guidare alcuni comparti. Delega specifica sull’idrico? Vedremo, chiaramente è un’attività annessa anche alle manutenzioni (detenute dall’assessore Nino Caridi, ndr), però non escludo anche l’idea di assegnare la responsabilità ad un consigliere che magari si potrà dedicare in maniera assolutamente diretta e con competenza», le parole del primo cittadino.

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Il nuovo modello di governo cittadino

Rispetto alla precedente esperienza amministrativa, il cambio di metodo appare evidente. A Palazzo San Giorgio si sta palesando un diverso modello di governo: assessori chiamati a gestire grandi aree omogenee, sindaco concentrato sui dossier più sensibili e i consiglieri stimolati, probabilmente, a un ruolo operativo maggiore con la prossima assegnazione delle deleghe.

Non ci sono certezze e soltanto i prossimi provvedimenti ufficiali potranno chiarire l’assetto definitivo, ma il modus operandi di questi mesi del primo cittadino potrebbe fare da preludio al mantenimento delle competenze più strategiche: Ambiente e igiene urbana, Bilancio e pianificazione strategica.

Ambiti diversi, ma strettamente collegati. Il primo riguarda le emergenze quotidiane e la qualità della vita, il secondo stabilisce come utilizzare le risorse. Cannizzaro quindi potrebbe voler concentrare su di sé le responsabilità più esposte al giudizio pubblico e le decisioni capaci di incidere maggiormente sul futuro di Reggio Calabria.

Perché la città che il sindaco ha spesso definito «la città più bella del mondo» si governa e soprattutto migliora sì risolvendo criticità ormai ataviche ma al contempo e in modo parallelo, imprimendo un deciso cambio di marcia sul piano dell’immagine, grandi eventi, vocazione turistica e marketing territoriale.

E i primi passi dell’amministrazione Cannizzaro su questi temi, a 5 mesi dall’insediamento del primo cittadino, sono stati decisamente promettenti…