Tpl Calabria, i sindacati incontrano l’assessore Gallo: ‘A rischio la tenuta dell’intero sistema’

Confronto in Regione con l'Assessore Gallo e ANAV. I sindacati denunciano l'incertezza su risorse, contratti di servizio e investimenti. Annunciato un tavolo tecnico permanente e concordato un ulteriore incontro sulle questioni occupazionali e contrattuali

Le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI esprimono forte preoccupazione per la situazione del Trasporto Pubblico Locale calabrese, al centro dell’incontro tenutosi presso la Regione Calabria con l’Assessore ai Trasporti, Gianluca Gallo, e la rappresentanza dell’associazione datoriale ANAV.

Nel corso del confronto, le organizzazioni sindacali hanno ribadito le criticità che stanno mettendo a dura prova la sostenibilità economica e organizzativa del settore, evidenziando la necessità di risposte immediate e di una prospettiva chiara per il futuro della mobilità regionale.

I fattori che mettono a rischio il settore

A pesare sul comparto è una concomitanza di fattori che rischia di comprometterne gli equilibri: l’aumento dei costi del carburante, la mancata copertura dei maggiori oneri derivanti dall’ultimo rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, l’incertezza sulle risorse del Fondo Nazionale Trasporti e il mancato adeguamento dei corrispettivi all’inflazione.

Particolare preoccupazione desta il venir meno del vincolo di destinazione delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, con il conseguente rischio che finanziamenti essenziali per la mobilità collettiva possano essere indirizzati verso altri comparti regionali in sofferenza, a partire dalla sanità. Una prospettiva che, secondo le organizzazioni sindacali, potrebbe aggravare ulteriormente le difficoltà di un settore già sottoposto a fortissime tensioni economiche e finanziarie.

A queste criticità si aggiunge l’approssimarsi della scadenza dei contratti di servizio, prevista per il 31 dicembre 2026, senza che sia stato ancora delineato un quadro sufficientemente chiaro sui futuri affidamenti, sulla programmazione degli investimenti e sulle scelte strategiche che dovranno orientare il trasporto pubblico calabrese nei prossimi anni.

Le organizzazioni sindacali hanno richiamato, inoltre, l’urgenza di un programma concreto di rinnovo del parco autobus, indispensabile per migliorare la sicurezza, l’affidabilità e la qualità dei servizi, nonché la necessità di chiarire le prospettive di finanziamento e sviluppo del settore.

La preoccupazione dei sindacati

«Il problema non riguarda più singole criticità aziendali, ma la tenuta complessiva del sistema regionale del Trasporto Pubblico Locale. Senza interventi mirati e una programmazione certa, il rischio è quello di una crisi strutturale, con conseguenze dirette sulla continuità delle imprese, sulla piena applicazione del contratto collettivo, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e, in ultima analisi, sulla stessa continuità dei servizi ai cittadini», dichiarano congiuntamente le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

È un allarme condiviso dalle rappresentanze dei lavoratori e dalla parte datoriale, che nel corso della riunione hanno evidenziato la necessità di affrontare con urgenza le scadenze ormai imminenti, evitando che le difficoltà finanziarie e l’incertezza sulle prospettive del settore si traducano in ripercussioni irreversibili.

Le tre organizzazioni sindacali hanno pertanto sollecitato la Regione ad assumere iniziative concrete, accompagnate da un confronto stabile con le parti sociali, che consenta di individuare soluzioni immediate alle emergenze e, parallelamente, di definire una visione organica del futuro del TPL calabrese.

Il tavolo tecnico permanente e il nuovo incontro

A seguito delle sollecitazioni emerse, l’Assessore Gallo ha annunciato l’immediata istituzione di un tavolo tecnico permanente, con la partecipazione della Regione, delle associazioni datoriali ANAV e ASSTRA e delle organizzazioni sindacali. Il tavolo sarà convocato con cadenza ravvicinata, al fine di monitorare le scadenze più urgenti e affrontare le principali questioni che interessano il settore.

Contestualmente, FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno richiesto e concordato un ulteriore incontro ristretto con l’Assessore, da tenersi nei prossimi giorni, per approfondire specificamente le problematiche lavorative, salariali e contrattuali, sulle quali si attendono risposte puntuali.

«Accogliamo positivamente la disponibilità al confronto, ma la gravità della situazione impone che agli impegni seguano rapidamente decisioni e soluzioni verificabili. Non possiamo permettere che l’assenza di certezze finanziarie e di una strategia per il futuro comprometta il diritto alla mobilità dei cittadini e le condizioni di lavoro di centinaia di addetti del settore», sottolineano unitariamente le tre Segreterie Regionali.

FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI continueranno a seguire con la massima attenzione gli sviluppi del confronto, ribadendo che la salvaguardia dell’occupazione, il rispetto degli obblighi contrattuali e la continuità del servizio pubblico devono rappresentare priorità irrinunciabili di ogni scelta che riguarderà il futuro del TPL calabrese.