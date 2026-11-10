Sanità, Rosa (Noi Moderati): ‘La sinistra non ha lezioni da dare sulla sanità calabrese’

"Con la sinistra al governo regionale e nazionale la Calabria sarebbe ancora sotto commissariamento, con bilanci che non chiudevano da anni e aziende sanitarie usate come serbatoi di nomine"

“La Calabria che oggi si misura con i problemi della sanità è quella che per quasi vent’anni ha conosciuto soltanto commissariamenti, bilanci in rosso e promesse rimaste sulla carta. È questa la realtà che le critiche di queste ore preferiscono ignorare, concentrandosi sul presente come se fosse un’isola slegata da tutto ciò che l’ha preceduto.

Chi oggi punta il dito sulla gestione di Roberto Occhiuto dimentica, o finge di dimenticare, che la sanità calabrese è arrivata a questo punto dopo una lunga stagione di dissesto finanziario, di strutture trasformate in carrozzoni di potere e di cantieri eternamente fermi.

Commissariamento e nuovi ospedali

Sotto la guida di Occhiuto la Regione è uscita dal commissariamento dopo diciassette anni, un passaggio che nessuno prima di lui era riuscito a chiudere. I nuovi ospedali che per decenni erano rimasti progetti e render oggi hanno cantieri aperti a Vibo Valentia, nella Sibaritide, nella Piana di Gioia Tauro.

Non è un caso che proprio ora, mentre questi risultati concreti cominciano a vedersi, si alzi il tono delle polemiche.

Con la sinistra al governo regionale e nazionale la Calabria sarebbe ancora sotto commissariamento, con bilanci che non chiudevano da anni, con aziende sanitarie usate come serbatoi di nomine e con gli ospedali nuovi che continuavano a restare sulla carta.

Le criticità e il giudizio sulla sinistra

La sinistra ha governato a lungo, direttamente o attraverso i commissari da lei nominati, e in quel periodo il dissesto si è consolidato, la mobilità passiva è cresciuta e le opere pubbliche non sono partite.

Oggi pretende di insegnare cosa significhi gestire la sanità, ma i fatti raccontano un’altra storia.

Le criticità esistono e nessuno le nega: le liste d’attesa, la carenza di personale e il peso della mobilità sanitaria sono problemi ereditati e aggravati da anni di abbandono. Ma la differenza è che questa amministrazione ha interrotto il ciclo del commissariamento, ha messo ordine nei conti e ha rimesso in moto i cantieri.

Chi ha lasciato la sanità calabrese in quelle condizioni non può presentarsi come giudice di chi sta cercando di uscirne con risultati concreti e reali”.

Riccardo Rosa Consigliere regionale – Noi Moderati