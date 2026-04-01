Sanità, Occhiuto: ‘Anche il nuovo ospedale di Vibo si sta realizzando. E’ fango che produce’ – VIDEO
Il messaggio di Occhiuto ai calabresi e il saluto agli operai che in queste settimane stanno lavorando per la realizzazione del nuovo ospedale
01 Aprile 2026 - 12:27 | di Redazione
Nuovo sopralluogo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto all’interno del cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Un appuntamento ‘non previsto’ afferma il Governatore che entra nell’area di cantiere senza stivali, sporcandosi le scarpe.
“Non ho resistito, ero a Reggio e allora mi sono detto, vediamo che stanno facendo all’ospedale di Vibo”, afferma Occhiuto.
Buona strategia di comunicazione per Occhiuto che, con un video social, mostra l’iter dei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia.
“E’ fango che produce”. E ancora ‘Sono testardo’. Si legge nel post. E accompagnato dal responsabile di cantiere il Governatore spiega:
“Si è iniziata la centrale tecnologica e per fine anno verranno installati tutti gli infissi. Sembrava impossibile realizzare questo ospedale e invece sta crescendo ogni giorno velocemente”.
Infine salutando gli operai.
“Grazie e buon lavoro. Ditelo a Padova che le cose le facciamo bene anche in Calabria“.