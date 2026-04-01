Sanità, Occhiuto: ‘Anche il nuovo ospedale di Vibo si sta realizzando. E’ fango che produce’ – VIDEO

Nuovo sopralluogo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto all’interno del cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Un appuntamento ‘non previsto’ afferma il Governatore che entra nell’area di cantiere senza stivali, sporcandosi le scarpe.

“Non ho resistito, ero a Reggio e allora mi sono detto, vediamo che stanno facendo all’ospedale di Vibo”, afferma Occhiuto.