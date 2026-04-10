Sanità in Calabria, Sbarra: ‘La fine del commissariamento risultato di assoluto valore’
Dopo 17 anni finisce il commissariamento della sanità in Calabria: Sbarra rivendica l’impegno di Meloni e parla di “fase nuova”
10 Aprile 2026 - 11:08 | Comunicato Stampa
“La decisione del Consiglio dei ministri di porre fine, dopo 17 anni, al commissariamento della sanità in Calabria è un risultato di assoluto valore, e rappresenta ancora una volta un impegno mantenuto dalla presidente Giorgia Meloni, che aveva indicato con chiarezza questo obiettivo durante la campagna elettorale per le Regionali”.
Lo afferma il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra.
“L’uscita da quella che il presidente Occhiuto ha giustamente definito la ‘camicia di forza’ dalla gestione commissariale – prosegue Sbarra – segna il ritorno alla piena responsabilità della Regione su un settore strategico come la sanità. È un traguardo che premia il lavoro portato avanti in questi anni, anche grazie all’azione del presidente Occhiuto che ha determinato importanti risultati come la definitiva ricognizione del debito. Da oggi parte una fase nuova, fondata su autonomia, responsabilità e capacità di governo. Adesso si avvia una stagione decisiva, nella quale occorre consolidare i risultati raggiunti, rafforzare l’organizzazione dei servizi sanitari e garantire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Il Governo continuerà ad accompagnare questo percorso, sostenendo la Calabria affinché possa costruire un sistema sanitario più moderno ed efficiente”.
Fine commissariamento e “fase nuova” per la sanità calabrese
Secondo Luigi Sbarra, la scelta del Consiglio dei ministri segna il ritorno alla piena responsabilità della Regione su un settore strategico come la sanità, dopo 17 anni di gestione commissariale. Un passaggio che, nella nota, viene collegato all’impegno annunciato da Giorgia Meloni e ai risultati rivendicati dal presidente Occhiuto, tra cui la definitiva ricognizione del debito.
Obiettivi: servizi più forti e risposte ai cittadini
Nel messaggio si sottolinea l’avvio di una stagione definita “decisiva”, in cui occorre consolidare i risultati raggiunti, rafforzare l’organizzazione dei servizi sanitari e garantire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Il Governo viene indicato come pronto a continuare ad accompagnare il percorso, sostenendo la Calabria verso un sistema sanitario più moderno ed efficiente.