Sanità in Calabria finisce l’era del commissariamento. Ok dal CDM – VIDEO

Occhiuto: "Ci siamo liberati di questa camicia di forza dopo 17 anni. Risultato storico"

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del

ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e della

Salute Orazio Schillaci, ha deliberato la revoca del commissariamento per la sanità della Regione Calabria“.

Leggi anche

E cosi, la notizia attesa dai calabresi per quasi un ventennio è arrivata, accompagnata da un video del Presidente Occhiuto:

“Dopo 17 anni finalmente la Calabria è fuori dal commissariamento. Da Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri ha revocato il commissariamento della sanità in Calabria. Un risultato storico. 17 anni con questa camicia di forza, ce ne siamo liberati”.

Una promessa, quella del Governatore, fatta in campagna elettorale dopo le dimissioni e la ricandidatura e che ha trovato riscontro a pochi mesi dalla rielezione.