Calderoli: ‘Governo al lavoro per chiudere il commissariamento della sanità in Calabria’

Proposta di soppressione entro tre settimane, Meloni, Schillaci e Giorgetti hanno concordato

Il ministro per gli affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nel corso dell’ultima seduta di Consiglio dei Ministri, ha sollecitato la chiusura del commissariamento della sanità per la Regione Calabria.

“Ho posto il tema al tavolo del Governo e proposto di arrivare alla soppressione del commissariamento nel corso delle prossime 3 settimane. Iniziativa su cui hanno concordato non solo il Presidente del Consiglio Meloni, ma anche i colleghi Schillaci e Giorgetti. Dunque, lavoreremo per raggiungere questo obiettivo”, conclude Calderoli.

Fonte: Ansa Calabria