La Redel vola in finale dopo un overtime ad Angri

La Pallacanestro Viola ha affrontato Gara 2 della semifinale Play Off ad Angri priva di Marco Laganà. Quattro le assenze importanti per i padroni di casa, su tutti Martinez. I primi due quarti, nonostante i neroarancio abbiano tentato una prova di forza in più momenti, sono rimasti molto equilibrati. I campani, infatti, si sono fatti trovare sempre pronti nel rispondere agli attacchi della Viola. È continuato anche all’uscita degli spogliatoi il botta e risposta tre le due compagini. L’ultimo quarto al cardiopalma, si è concluso in parità. All’overtime protagonista il nervosismo e vari errori da parte di entrambe le compagini. La spunta la Redel gestendo bene i tiri liberi a disposizione e le numerose imprecisioni dei padroni di casa a rimbalzo. Sarà finale contro la Scandone Avellino.

PRIMO QUARTO

Gallo per Angri, risponde Fiusco. Laquintana in penetrazione. Tripla di Laquintana. Peluso in reverse. Tripla di Marini. Fiusco da sotto canestro. Gallo per il -6. Tripla di Laquintana. Gallo dalla lunetta uno su due. Tripla di Gallo. Tripla di Laquintana che vale il +8. Granata in penetrazione. Gallo dalla lunetta, zero su due. Tripla di Gallo. Coach Cadeo chiama Time Out. Gallo dalla lunetta, due su due. Marangon a canestro. Tripla di Peluso. Tripla di Zampa. Si va al secondo quarto sul 20 a 23.

SECONDO QUARTO

Agbortabi per il +5. Tripla di Clark. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Due su due ai liberi per Angri. Tripla di Clark. Tripla di Angri. Marangon da sotto canestro. Tripla di Zampa. Granata in penetrazione. Granata segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Tripla di Agbortabi. Granata a segno, risponde Agbortabi. Granata in gancio. Due liberi per Angri. Gallo in penetrazione. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini dalla media distanza. Granata in penetrazione. Granata dalla lunetta, uno su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Triassi va a canestro. Marini dalla lunetta, uno su due. Fiusco in coast to coast dopo aver rubato palla. Si chiude la seconda frazione di gioco sul 41 a 46.

TERZO QUARTO

Tripla di Granata. Gallo in penetrazione per il 46 a 46. Tripla di Zampa. Triassi dalla lunetta, due su due. Tripla di Laquintana. Altra tripla di Laquintana. Tripla di Triassi. Tripla di Fernandez. Gallo in penetrazione. Granata dalla lunetta, uno su due. Clark dalla lunetta, due su due. Marangon per il +8. Penetrazione di Triassi. Tripla di Stendardo. Triassi dalla lunetta, zero su due. Si va all’ultimo quarto sul 59 a 62.

QUARTO QUARTO

Marini da sotto canestro. Peluso dalla lunetta uno su due. Tripla di Clark, risponde Angri. Laquintana da tre per il +7. Gallo dalla lunetta, zero su due. Tripla di Laquintana che vale il +10. Tripla di Stendardo. Gallo dalla lunetta, uno su due. Diversi errori per compagine. Tripla di Stendardo che vale il -3 ad 1:57 dalla fine. Granata subisce fallo. Coach Cadeo chiama Time Out. Granata dalla lunetta, uno su due. Laquintana guadagna fallo sul tiro da tre. Un minuto alla fine. Laquintana dalla lunetta, due su tre. Time Out. Stendardo da sotto canestro. 16 secondi al termine, possesso Angri. Gallo per il 75 a 75. Si va all’overtime.

Overtime

Marini per il +2. Triassi dalla lunetta, uno su due. Laquintana a segno. Laquintana dalla lunetta, due su due. Tripla di Triassi. Diversi errori a rimbalzo di Angri. Fernandez guadagna fallo. Coach Chiavazzo chiama Time Out. 11 secondi al termine. Fernandez dalla lunetta, due su due. Risultato finale 79 a 83.

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Il tabellino

Angri Pallacanestro – Redel Viola Reggio Calabria 79-83 dts (20-26;21-23;18-16;16-13;4-8)

Angri Pallacanestro: Triassi 16, Morano 0, Gallo 22, Granata 21, Peluso 6, Montella 0, Bonanni 0, Stendardo 14, De Prisco NE. Allenatore Chiavazzo

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 6, Agbortabi 7, Marinelli NE, Fernandez 5, Zampa 9, Marini 10, Maresca 0, Clark 11, Laquintana 29. Allenatore Cadeo

Arbitri: Luca Pastore di Marino (RM) e Luca Moriello di Marcianise (CE).