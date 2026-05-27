Playoff Serie B, Redel Viola e Avellino vincono e vanno in finale. Risultati semifinali

Si è conclusa Gara 2 delle semifinali playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.

Atmosfera delle grandi occasioni al Palagalvani per Angri Pallacanestro contro Redel Viola. Dopo l’andata al Palacalafiore un match da “dentro o fuori” per i padroni di casa, e per una piazza innamorata della maglia grigiorossa. Gara 2 caratterizzata sin dalle prime battute da ritmi frenetici e difese ben serrate, con i neroarancio che hanno tentato più volte l’allungo (+13) ma che hanno subito sempre la puntuale ed orgogliosa risposta dei padroni di casa. Il match resta in equilibrio fino alle battute finali, Gallo tira in faccia a Marini e porta gara 2 all’overtime. Nel tempo supplementare la Viola rimane più cinica e precisa degli avversari, vince la partita e stacca un biglietto per la finale.

Ad Avellino il match tra la Felice Scandone e la Virtus Matera termina con la netta vittoria dei padroni dic casa che dominano punteggio e ritmo gara sin dalle prime battute, imponendo un divario mai colmato dagli ospiti materani.

Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.

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Gara 2 Semifinali

Felice Scandone Avellino – Virtus Matera 77-54

Angri Pallacanestro – Redel Viola 79-83 (dopo 1 t.s.)

Semifinali

Virtus Matera – Felice Scandone Avellino 0-2

Redel Viola – Angri Pallacanestro 2-0