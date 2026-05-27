Comunali Reggio, Caridi il più votato: ecco i primi 10 nella classifica delle preferenze
Il candidato della Lega guida con 1.877 voti: la classifica dei dieci candidati più votati
27 Maggio 2026 - 18:40 | di Redazione
Antonino Caridi, detto Nino, è il candidato più votato alle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il candidato della Lega guida la classifica delle preferenze con 1.877 voti, staccando tutti gli altri candidati presenti nella top ten.
Il dato fotografa il peso personale dei singoli candidati dentro le rispettive liste e conferma la forza elettorale di alcune componenti della coalizione che ha sostenuto Francesco Cannizzaro.
La classifica dei dieci più votati
Alle spalle di Caridi si piazza Antonino Maiolino, detto Tonino, candidato di Forza Italia, con 1.571 preferenze. Terzo posto per Demetrio Marino di Fratelli d’Italia, che raccoglie 1.441 voti.
Quarta posizione per Filomena Marialuisa Curatola, detta Luisa, candidata di Reggio Futura, con 1.436 preferenze. Subito dopo c’è Paolo Bilardi, della lista Cannizzaro Sindaco, con 1.337 voti.
Sesta posizione per Marco Parisi, anche lui di Reggio Futura, con 1.321 preferenze. Seguono Serena Antonia Mangano di Fratelli d’Italia, con 1.282 voti, e Federico Andrea Milia, candidato di Forza Italia, con 1.242 preferenze.
Chiudono la top ten Nicola Zera Falduto, della lista Cannizzaro Sindaco, con 1.234 voti, e Giuseppe De Biasi della Lega, con 1.229 preferenze.
Questi i dati ufficiali quando mancano ancora 4 sezioni da scrutinare
- Antonino Caridi detto Nino – Lega: 1.877 voti
- Antonino Maiolino detto Tonino – Forza Italia: 1.571 voti
- Demetrio Marino – Fratelli d’Italia: 1.441 voti
- Filomena Marialuisa Curatola detta Luisa – Reggio Futura: 1.436 voti
- Paolo Bilardi – Cannizzaro Sindaco: 1.337 voti
- Marco Parisi – Reggio Futura: 1.321 voti
- Serena Antonia Mangano – Fratelli d’Italia: 1.282 voti
- Federico Andrea Milia detto Melia/Milea – Forza Italia: 1.242 voti
- Nicola Zera Falduto – Cannizzaro Sindaco: 1.234 voti
- Giuseppe De Biasi – Lega: 1.229 voti
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