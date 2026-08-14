Reggio, Cannizzato: ‘300 persone sanzionate in 50 giorni con Obiettivo Decoro e Piazza Pulita’ – VIDEO

“Buonasera, anche oggi giornata intensissima che concludo qui dopo aver impostato una serie di attività. A proposito di attività, con oggi vi dico che sono esattamente 50 giorni da quando abbiamo iniziato ad attuare Obiettivo Decoro e Piazza Pulita. 300, sono 300 le persone beccate e sanzionate per conferimento illecito di rifiuti”.