Reggio, Cannizzato: ‘300 persone sanzionate in 50 giorni con Obiettivo Decoro e Piazza Pulita’ – VIDEO
Il sindaco Cannizzaro fa il punto su Obiettivo Decoro, porto, aeroporto, festività mariane e iniziative con la Reggina
14 Agosto 2026 - 08:19 | di Redazione
“Buonasera, anche oggi giornata intensissima che concludo qui dopo aver impostato una serie di attività. A proposito di attività, con oggi vi dico che sono esattamente 50 giorni da quando abbiamo iniziato ad attuare Obiettivo Decoro e Piazza Pulita. 300, sono 300 le persone beccate e sanzionate per conferimento illecito di rifiuti”.
Inizia con questo annuncio il video pubblicato sui canali social del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.
Cannizzaro: nuovo piano di raccolta e novità per porto e aeroporto
“Siamo consapevoli – prosegue il sindaco – che c’è moltissimo da fare, proprio per questo tra qualche settimana presenteremo alla città il nuovo piano di raccolta e di pulizia. Nel frattempo buone nuove per due infrastrutture strategiche come il porto e l’aeroporto di cui vi notizieremo dopo la pausa estiva”.
Festività mariane e presentazione della Reggina
“Abbiamo messo la testa per organizzare le festività mariane, e a proposito di festa, assieme alla Reggina Calcio stiamo pensando ad un grande evento a fine mese per presentare insieme alla città la nuova formazione della nostra squadra del cuore”.
“Tantissimi sono i dossier aperti di cui vi darò conto nelle prossime settimane, adesso però stacchiamo qualche giorno, fatelo anche voi, non mi resta altro che augurarvi buon mare e buona montagna. Adesso Reggio”.
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