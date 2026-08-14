City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, Cannizzato: ‘300 persone sanzionate in 50 giorni con Obiettivo Decoro e Piazza Pulita’ – VIDEO

Il sindaco Cannizzaro fa il punto su Obiettivo Decoro, porto, aeroporto, festività mariane e iniziative con la Reggina

14 Agosto 2026 - 08:19 | di Redazione

“Buonasera, anche oggi giornata intensissima che concludo qui dopo aver impostato una serie di attività. A proposito di attività, con oggi vi dico che sono esattamente 50 giorni da quando abbiamo iniziato ad attuare Obiettivo Decoro e Piazza Pulita. 300, sono 300 le persone beccate e sanzionate per conferimento illecito di rifiuti”.

Inizia con questo annuncio il video pubblicato sui canali social del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

Cannizzaro: nuovo piano di raccolta e novità per porto e aeroporto

“Siamo consapevoli – prosegue il sindaco – che c’è moltissimo da fare, proprio per questo tra qualche settimana presenteremo alla città il nuovo piano di raccolta e di pulizia. Nel frattempo buone nuove per due infrastrutture strategiche come il porto e l’aeroporto di cui vi notizieremo dopo la pausa estiva”.

Festività mariane e presentazione della Reggina

“Abbiamo messo la testa per organizzare le festività mariane, e a proposito di festa, assieme alla Reggina Calcio stiamo pensando ad un grande evento a fine mese per presentare insieme alla città la nuova formazione della nostra squadra del cuore”.

Leggi anche

“Tantissimi sono i dossier aperti di cui vi darò conto nelle prossime settimane, adesso però stacchiamo qualche giorno, fatelo anche voi, non mi resta altro che augurarvi buon mare e buona montagna. Adesso Reggio”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Festa della MadonnaFrancesco CannizzaroRegginaReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?