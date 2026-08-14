A Villa San Giovanni l’assemblea di Futuro Nazionale con Furgiuele e Ziello
Futuro Nazionale ha riunito cittadini e comitati di Calabria e Sicilia presso la terrazza del Pilone
14 Agosto 2026 - 08:04 | Comunicato Stampa
Grande partecipazione ieri sera a Villa San Giovanni per l’assemblea politica di Futuro Nazionale Reggio Calabria, che vede protagonisti l’On. Domenico Furgiuele, Coordinatore Regionale Calabria, e l’On. Edoardo Ziello, Capogruppo alla Camera dei Deputati.
Nonostante il periodo di Ferragosto, tradizionalmente poco favorevole alla mobilitazione politica, la terrazza de Il Pilone ha registrato un’affluenza importante, con la presenza di numerosi comitati provenienti sia dalla Calabria che dalla Sicilia, a conferma di un radicamento sul territorio che continua a crescere.
Un dato che non può essere letto come episodico: la scelta di tanti cittadini e militanti di dedicare tempo al confronto politico, proprio nel pieno delle ferie estive, testimonia la vitalità di un partito che, tra le due sponde dello Stretto, sta consolidando la propria presenza e il proprio consenso.
Un segnale chiaro, che conferma la forza di un progetto politico che continua ad avanzare senza soste, nemmeno nella settimana più calda dell’estate.
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