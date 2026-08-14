Reggio, auto ribaltata a Pentimele: due persone coinvolte

I Vigili del Fuoco hanno estratto uno degli occupanti: non risultano condizioni gravi

Emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto ieri sera a Reggio Calabria, nella zona di Pentimele, dove un’autovettura si è ribaltata causando rallentamenti alla circolazione.

Secondo quanto raccolto, all’interno del veicolo si trovavano due persone.

Vigili del fuoco sul posto per estrarre uno degli occupanti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e del mezzo. Per uno dei due occupanti si è reso necessario l’intervento dei soccorritori per consentirne l’estrazione dall’autovettura.

Entrambe le persone coinvolte sono state affidate alle cure del personale sanitario.

Nessuna prognosi riservata per le due persone coinvolte

Le prime informazioni sulle condizioni dei due occupanti appaiono fortunatamente rassicuranti. Al primo riscontro sanitario non sarebbero emerse lesioni tali da far temere situazioni particolarmente gravi e nessuno dei due risulta in prognosi riservata.

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Una delle persone coinvolte avrebbe riportato conseguenze maggiori rispetto all’altra, ma anche in questo caso, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non si registrerebbero condizioni considerate gravi.