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Cinquefrondi, tragedia in un’officina: morto un meccanico di 31 anni

L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un'auto sollavata con alcuni cric. Sull'incidente indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi

14 Agosto 2026 - 09:08 | di Redazione

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Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’officina di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi dell’imbocco della superstrada che collega la Piana di Gioia Tauro con la Locride.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un’auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato.

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Sull’incidente indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Palmi.

Fonte ansa.it

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