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Calabria, sequestrato complesso industriale: trovati 100 metri cubi di rifiuti speciali

I Carabinieri forestali sequestrano un complesso con officina, autolavaggio e distributore: trovati rifiuti pericolosi e non pericolosi

14 Agosto 2026 - 09:50 | di Redazione

cc tortora

Nell’ambito di un’indagine per gestione illecita di rifiuti, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi, a Tortora (Cosenza), è stato sequestrato un complesso industriale.

Nei giorni scorsi i Carabinieri forestali di Scalea, con il coordinamento della Procura di Paola, hanno posto sotto sequestro il complesso (officina meccanica, autolavaggio, distributore privato di carburante e manutenzione del parco veicolare presente) in località Fiumegrande.

Il sequestro preventivo, su richiesta della Procura, è stato convalidato dal Gip.

Rinvenuti 100 metri cubi di rifiuti speciali

All’interno dell’area i militari hanno rinvenuto 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui rottami ferrosi, motori, componenti meccanici, pneumatici fuori uso, paraurti e materiali plastici, batterie esauste, fusti e contenitori con residui di oli e lubrificanti. Tutti accumulati alla rinfusa, sia su superfici cementate sia direttamente sul terreno naturale, oltre che all’interno di strutture deteriorate, cassoni e automezzi dismessi.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le modalità e i tempi di permanenza dei rifiuti non sarebbero stati compatibili con i requisiti previsti per il deposito temporaneo, facendo ipotizzare una gestione illecita e un deposito incontrollato di rifiuti. Le verifiche hanno riguardato anche la gestione delle acque di prima pioggia e dei reflui prodotti dalle attività aziendali. Dalla documentazione acquisita sarebbero emerse carenze nella tracciabilità degli interventi di spurgo e smaltimento dei residui provenienti dalle vasche di raccolta e dai separatori di oli minerali. Gli investigatori hanno ipotizzato, inoltre, una gestione non conforme degli scarichi e il possibile sversamento di liquidi sul terreno.

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Sotto sequestro anche mezzi e aree dell’attività

Tra i numerosi rifiuti e beni sottoposti a sequestro vi sono un cassone metallico, un furgone contenente fusti sporchi d’olio e una motrice con rimorchio di oltre 13 metri carica di materiale ferroso. Il provvedimento ha interessato anche le aree dell’officina, dell’autolavaggio e del distributore privato di carburante.

Fonte ansa.it

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