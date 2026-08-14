Code ai traghetti di Villa, Salvini rilancia il Ponte: ‘Sarebbe un’alternativa concreta’ – VIDEO

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini torna ad attaccare la sinistra sul tema dei collegamenti e delle infrastrutture tra la Calabria e la Sicilia, rilanciando con forza la necessità della realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Attraverso un post sui propri canali digitali, il rappresentante del governo ha condiviso un filmato che mostra le lunghe code di automobili in attesa di imbarcarsi sui traghetti per attraversare da Villa San Giovanni il braccio di mare tra le due regioni, cogliendo l’occasione per replicare alle polemiche politiche delle ultime ore.

“Un video che vale più di mille parole. E per qualcuno a sinistra il Ponte non serve…

P.s. la sinistra mi sta accusando di tutto, anche dell’eruzione dell’Etna (purtroppo non ho ancora i poteri per fermare un vulcano…). Una cosa però è certa: se il Ponte ci fosse già, le migliaia di passeggeri che in queste ore stanno affrontando disagi e difficoltà avrebbero un’alternativa concreta all’aereo”.