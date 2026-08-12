L’ItalVolley a Reggio Calabria, Cannizzaro: ‘Puntiamo molto sullo sport’

Un trofeo che rappresenta l’eccellenza della pallavolo Italiana, esposto in uno dei luoghi simbolo della cultura e della storia della Calabria. Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è stato inaugurato oggi il percorso espositivo che vede protagonista il trofeo della Coppa del Mondo conquistata dalla Nazionale Italiana maschile di pallavolo.

Alla giornata inaugurale hanno preso parte il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, il consigliere comunale Giuseppe De Biasi e il presidente della FIPAV Reggio Calabria, Domenico Panuccio, promotore dell’iniziativa e protagonista del percorso che ha portato il prestigioso trofeo in riva allo Stretto. Un’occasione di particolare valore per la città, che consente di accostare un simbolo dello sport italiano a uno dei patrimoni archeologici più importanti del Paese.

“È la prima volta che il trofeo della Nazionale Italiana viene esposto in una città. Essere riuscito a portarlo a Reggio grazie al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e al segretario generale Stefano Bellotti, è qualcosa di fantastico – ha sottolineato Panuccio – Ammirarlo nel Museo dove si trovano i Bronzi di Riace è qualcosa che va oltre lo sport, perché può essere ammirato insieme alla storia di Reggio“. La presenza del trofeo rappresenta un momento di particolare significato per il movimento pallavolistico reggino e per l’intera città, creando un ideale incontro tra l’eccellenza dello sport italiano e il patrimonio culturale del territorio. “La città accoglie con viva partecipazione questo momento, questo trofeo che è un apripista per l’evento europeo di fine agosto, quando arriverà al PalaCalafiore la Nazionale di pallavolo maschile, proiettando la città ad una dimensione internazionale dello sport – ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Puntiamo molto sullo sport e crediamo che i grandi eventi possano rappresentare una vetrina importante per Reggio Calabria“.

In vista dell’appuntamento di fine agosto, la FIPAV Reggio Calabria sta inoltre lavorando in sinergia con il Comitato Regionale per la promozione e la vendita dei biglietti, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di appassionati e riempire il PalaCalafiore. Proprio sull’impianto sportivo, in particolare, sui lavori di riqualificazione si è soffermato il consigliere comunale Giuseppe De Biasi: “Siamo quasi in fase finale. I lavori per l’aria climatizzata stanno per essere conclusi, così come gli altri interventi e accorgimenti necessari per rendere la struttura sempre più funzionale e adeguata. Interventi che puntano a rendere il PalaCalafiore sempre più adeguato ad ospitare manifestazioni sportive di alto livello e grandi eventi, rafforzando la capacità di Reggio Calabria di proporsi come sede di appuntamenti di carattere nazionale e internazionale“. L’iniziativa conferma l’impegno della FIPAV Reggio Calabria nel promuovere la pallavolo e nel contribuire alla realizzazione di eventi capaci di coinvolgere la comunità e proiettare la città su una dimensione sempre più internazionale.