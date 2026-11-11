Maestri del Lavoro, a Reggio la messa in ricordo dei defunti

Come da tradizione, il Consolato Metropolitano ha rinnovato il momento di raccoglimento e preghiera presso la parrocchia del Divino Soccorso

Una partecipazione numerosa e sentita ha caratterizzato la celebrazione eucaristica dedicata al ricordo delle Maestre e dei Maestri del Lavoro che ci hanno preceduto alla Casa del Padre.

Come da tradizione, il Consolato Metropolitano di Reggio Calabria della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro ha rinnovato questo significativo momento di raccoglimento e preghiera presso la parrocchia del Divino Soccorso, con la Santa Messa presieduta da don Gaetano Galatti.

Nel corso dell’omelia, il sacerdote ha richiamato il valore umano e sociale del lavoro, soffermandosi sul significato della presenza dei Maestri del Lavoro e sui principi morali e professionali che ne contraddistinguono il percorso.

La celebrazione: letture, offertorio e preghiera

Prima dell’inizio della celebrazione, il Console Metropolitano Nicola Morabito ha rivolto un sentito ringraziamento a don Gaetano Galatti e all’intera Comunità parrocchiale del Divino Soccorso per l’accoglienza e la disponibilità. Ha quindi dato lettura dei nomi delle Maestre e dei Maestri che, nel corso dell’ultimo anno (2025-2026), hanno lasciato la vita terrena, affidandoli al ricordo e alla preghiera, insieme a tutti i Maestri defunti.

La celebrazione è stata animata dalla partecipazione attiva di numerosi Maestri del Lavoro. Il Maestro Pietro Ravenda ha proclamato le letture; il Maestro Giuseppe Germanò, in qualità di accolito, ha coadiuvato il sacerdote all’altare e ha letto la preghiera dei fedeli, comprendente anche alcune intenzioni dedicate al lavoro e ai lavoratori.

Il momento dell’offertorio è stato curato dai Maestri Ignazio Cereto, Demetrio Bonio e Antonino Zampaglione, che, oltre al pane e al vino, hanno offerto un cesto di prodotti destinato alla Casa Accoglienza. A concludere questo momento di partecipazione e spiritualità, la Vice Console Francesca Giglietta ha recitato con particolare intensità e coinvolgimento la Preghiera del Maestro del Lavoro.

Chi sono i Maestri del Lavoro

I Maestri del Lavoro sono lavoratori dipendenti che, nel corso della propria vita professionale, si sono distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Donne e uomini che hanno contribuito al progresso tecnico e produttivo, al miglioramento degli strumenti e dei metodi di lavorazione, allo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla formazione delle nuove generazioni.

È proprio in questi valori che si riconosce la missione della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro: custodire e trasmettere un patrimonio di esperienze, competenze e testimonianze, mettendo in dialogo il mondo del lavoro di ieri con quello di oggi e di domani.

I Maestri del Lavoro, presenti su tutto il territorio nazionale, svolgono infatti un importante ruolo di collegamento tra le generazioni, offrendo ai giovani, con umiltà e spirito di servizio, il valore concreto delle proprie esperienze professionali e umane.

Una missione che trova una delle sue espressioni più significative nella Testimonianza Formativa nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la quale i Maestri mettono a disposizione delle nuove generazioni conoscenze, esperienze e valori, contribuendo alla diffusione della cultura del lavoro, della sicurezza, della legalità e della responsabilità.

La celebrazione si è conclusa in un clima di profonda commozione e fraternità, rinnovando il legame che unisce tutti i Maestri del Lavoro e il ricordo riconoscente di quanti hanno fatto parte della grande famiglia della Federazione.

Un momento di fede, memoria e condivisione che testimonia come il valore di una vita dedicata al lavoro e al servizio della comunità continui a vivere anche attraverso il ricordo e l’esempio di chi ci ha preceduto.

Il Console Metropolitano di Reggio Calabria Nicola Morabito