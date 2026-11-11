Conpait, a Reggio due giorni di studio per i pasticceri su formazione ed etichettatura

Si sono conclusi presso l’Altafiumara Resort & Spa di Reggio Calabria i lavori delle due giornate di studio organizzate da Conpait nazionale nei giorni 9 e 10 novembre 2026. Un appuntamento che ha riunito il Direttivo nazionale e i rappresentanti dell’associazione per un intenso momento di confronto, formazione e programmazione delle attività future, con particolare attenzione ai temi della normativa, dell’etichettatura e della corretta comunicazione del prodotto artigianale.

I lavori si sono aperti lunedì 9 novembre con i saluti istituzionali e la presentazione dell’agenda da parte del Presidente Angelo Musolino, seguiti dalla sessione dedicata ai progetti strategici del direttivo. Nel corso della giornata sono state illustrate le iniziative in programma e le proposte avanzate dai Consiglieri, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Conpait come punto di riferimento per la pasticceria, la gelateria e il cioccolato artigianale italiano.

Particolare interesse ha suscitato il collegamento con Silvio Bessone, dedicato alla programmazione della manifestazione che vedrà Conpait protagonista a Torino nel settore del cioccolato. Tra le iniziative presentate, anche un concorso nazionale rivolto alle scuole alberghiere, finalizzato a valorizzare il talento delle nuove generazioni e a favorire il dialogo tra formazione e impresa.

Momento di grande rilievo formativo è stato l’intervento magistrale del Professor Antoniazzi, che ha affrontato il tema dei prodotti “senza”, analizzando aspetti produttivi, comunicativi e normativi legati a una delle tendenze più significative del mercato contemporaneo.

Claim ed etichettatura: la seconda giornata

La seconda giornata si è concentrata sugli approfondimenti tecnici in materia di claim ed etichettatura, con una specifica sessione guidata dal Professor Antoniazzi. L’incontro ha consentito di approfondire le corrette modalità di applicazione delle normative vigenti e le migliori pratiche per la realizzazione di etichette chiare, trasparenti e coerenti con gli ingredienti effettivamente utilizzati nelle produzioni artigianali, a tutela sia delle imprese sia dei consumatori.

Ampio spazio è stato dedicato anche al Focus Normativo & Convenzioni, con l’intervento di Silvano Barbalace, Segretario di Confartigianato Calabria, che ha illustrato i contenuti della Legge-quadro per l’artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443) e le opportunità a disposizione delle imprese artigiane. Il confronto ha offerto ai partecipanti un quadro aggiornato sugli strumenti normativi e sulle prospettive di sviluppo del comparto.

I lavori sono quindi proseguiti con la prosecuzione della sessione progettuale del Direttivo e si sono conclusi con una tavola rotonda finale durante la quale sono state definite le linee operative e la pianificazione delle prossime attività associative.

Le dichiarazioni del presidente Musolino

«Queste due giornate di studio hanno rappresentato un momento di crescita e confronto estremamente importante per la nostra associazione», ha dichiarato il Presidente di Conpait Nazionale, Angelo Musolino. «La formazione continua, la corretta applicazione delle normative e la valorizzazione dell’artigianalità sono elementi fondamentali per il futuro delle nostre imprese. In un mercato sempre più attento alla trasparenza e alla qualità, è indispensabile che gli artigiani siano preparati sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo normativo. Conpait continuerà a investire in questi percorsi, promuovendo cultura professionale, innovazione e tutela del consumatore, senza mai perdere di vista l’eccellenza che contraddistingue il Made in Italy artigianale».

Con questa iniziativa, Conpait Nazionale conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita professionale degli operatori del settore attraverso attività formative di alto livello, contribuendo a diffondere una cultura d’impresa fondata su competenza, responsabilità e valorizzazione del prodotto artigianale italiano.