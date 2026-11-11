Domotek, Klemen Sen: ‘Impareremo a diventare perfetti sui finali’

Ricaricare le batterie, metabolizzare la sconfitta e ripartire. È questo il programma della Domotek Volley, che dopo il ko al tie break subito contro la Joy di Gioia del Colle si è rimessa subito al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica alle ore 16 i calabresi saranno di scena in trasferta sul campo del Fano, una sfida che vale tanto in chiave classifica e morale.

A fare il punto della situazione ci pensa Klemen Sen, pallavolista nazionale sloveno e punto di forza del club reggino. Il giocatore ha analizzato con lucidità la lunga battaglia contro i pugliesi, terminata al tie break dopo cinque set di grande intensità.

“È stata davvero una partita lunga e come abbiamo visto in questo inizio di campionato, ci piace giocare cinque set. Abbiamo visto che il nostro avversario era davvero forte, hanno fatto tanti buoni side out. Penso che abbiamo fatto troppi errori nei momenti importanti e penso che questo decida o faccia la differenza tra loro e noi per vincere la partita“.

Un’analisi lucida, quella del nazionale sloveno, che non cerca alibi ma individua con precisione il punto su cui lavorare. La Domotek ha dimostrato di poter competere alla pari con una delle squadre più attrezzate del girone, ma per portare a casa i due punti nei momenti decisivi serve quella marcia in più che solo la precisione può dare.

Il campionato, del resto, non concede pause. “Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo visto che il campionato è molto competitivo, chiunque può vincere, ogni squadra. Quindi devi essere perfetto in ogni momento della partita se vuoi vincere. Spero che faremo meglio nei momenti importanti della partita. Dobbiamo fare meno errori e penso che possiamo solo migliorare“.

Parole di fiducia e di consapevolezza, quelle del punto di forza della Domotek, che testimoniano la crescita di un gruppo giovane ma ambizioso. La trasferta di Fano rappresenta l’occasione giusta per ripartire, per dimostrare che la sconfitta di Gioia del Colle è stato solo un incidente di percorso.

Ma c’è anche un altro aspetto che Sen tiene a sottolineare, quello legato alla sua esperienza a Reggio Calabria. Il nazionale sloveno, arrivato in riva allo Stretto, si è subito innamorato della città: “Sì, mi piace, è una bella città. Qui fa caldo, quindi posso indossare i pantaloncini quasi tutto l’anno, quindi mi piace stare qui“.

Un sorriso che racconta di un atleta che ha trovato nella Domotek e nella città calabrese un ambiente ideale per esprimere il proprio talento.