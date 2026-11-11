Sangue raro, il gesto di un militare salva una piccola paziente del GOM di Reggio

Alla prima donazione d'urgenza è poi subentrato il consolidamento di un rapporto di impegno nei mesi successivi e per tutto il tempo ritenuto utile dai medici

Due soli in tutta Italia i donatori compatibili, uno in Veneto l’altro in Calabria, un gruppo di sangue raro e la necessità di fare presto per consentire ai medici le cure più adeguate.

A rispondere è stato il donatore calabrese, il graduato dell’Esercito Pasquale Faga, di stanza a Messina presso il 5° Reggimento “Aosta” guidato dal colonnello Roberto Pace.

A pochi giorni dal Ferragosto si è reso necessario una donazione urgente che riguardava una tipologia di gruppo sanguigno particolarmente rara per dare continuità alle cure ospedaliere nei confronti di una piccola paziente dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria. Alla prima donazione d’urgenza estiva è poi subentrato il consolidamento di un rapporto di impegno nei mesi successivi e per tutto il tempo ritenuto utile dai medici. Una rassicurazione anche per i familiari della piccola di poter contare sulla disponibilità piena ed incondizionata del donatore.

L’occasione ha permesso di sensibilizzare ancora di più soprattutto i giovani e chiunque in grado di farlo sulla necessità di aumentare le donazioni possibilmente costanti e continuative. Gli ospedali infatti, necessitano del maggiore apporto non solo per i picchi stagionali o per l’attività ordinaria dei reparti, ma soprattutto per censire il più possibile donatori in grado di rispondere ad una elevato grado di compatibilità con i pazienti.

Fonte: Ansa Calabria